Сергей на рыбалку, а Даша - в бар. Похорошевшая Пынзарь намекнула на одинокий загул

Супруги все чаще отдыхают раздельно, что может свидетельствовать о нездоровой атмосфере в семье.

Недавно Сергей Пынзарь вернулся в Россию где занимается строительством шикарного особняка. В Москве экс-участник «Дома-2» не только работает, но и активно развлекается, уделяя массу времени мужскому хобби.

Даша Пынзарь также решила не упускать возможность, и сегодня похорошевшая звезда намекнула на предстоящий одинокий загул по Стамбулу. Знаменитость уже попросила у своих поклонников посоветовать ей самые стоящие места, посещение которых принесет только удовольствие. В комментариях подписчики начали делиться своими впечатлениями от столицы Турции, однако судя по всему, Пынзарь больше интересуют не памятники архитектуры, а увеселительные заведения.

Похоже, едва разъехавшись супруги отлично отдыхают друг без друга: Сергей на рыбалку, а Даша - в бар. К слову, Дарья никогда не отказывалась от «горячительных», из-за чего мать двоих детей часто подвергалась критике. Не исключено, что причиной такой разгульной жизни стал разлад в семье.

В последнее время Даша и Сергей слишком часто развлекаются раздельно, путешествуют в одиночестве и уделяют друг другу мало внимания, что может свидетельствовать о нездоровой атмосфере в паре. Не исключено, что причиной такого холодка стало увлечение Дарьи пластическими операциями. Девушка наконец приобрела внешность своей мечты, помолодела и постройнела. Видимо, Сергей не оценил по достоинству очевидные перемены в супруге, которая всегда отличалась чуткой и романтической натурой.

Остается надеяться, что брошенная в Турции супругом Дарья во время своего одинокого загула не найдет себе достойного мужчину, который оценит ее красоту так, как Пынзарь того заслуживает.