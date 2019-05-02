Куда уж красивее! Пынзарь пытается заработать на новую пластическую операцию

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Похоже, муж Дарьи устал давать ей деньги на пластику, и звезда «Дома-2» занялась рекламой.

 Причём советует подписчикам своего Instagram программный продукт с весьма неоднозначной репутацией. «Уже несколько лет я пользуюсь этим сервисом для управления торговлей... Я всегда знаю про наличие заказов, ход продаж, остатки товара, результативность работы продавцов… Сижу у бассейна, на пляже, гуляю и не переживаю», - почти как по маркетинговому сценарию пишет Дарья. Далее «бизнес-леди» делает широкий жест и дарит предпринимателям промокод аж на… 1000 рублей! Как язвительно замечают подписчики в комментариях, действительно, человек, который открывает своё дело, никак не справится без купона на 1000₽!

Не менее критичны отзывы и самих бывших пользователей программы, которую так навязчиво пытается рекламировать Пынзарь. Этот продукт называют не иначе как обычной урезанной версией 1С с неоправданно дорогой абонентской платой, никудышным сервисом и бесполезной техподдержкой. Если Дарья действительно много лет пользуется этой программой, то становится понятно, почему она в минувшем году была вынуждена распрощаться с двумя салонами красоты. Вот уж, точно, как говорится, красота без разума пуста!
Складывается впечатление, что Пынзарь пытается заработать на новую пластическую операцию, но, казалось бы, куда уже красивее. Только недавно ей полностью изменили лицо на столе пластического хирурга, Даша сейчас выглядит будто кукла. Неужели ей этого мало?

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Автор - Олег Крук
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