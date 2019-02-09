Модно по-ростовски. Костенко позорит дочь нагими «нарядами»

Сегодня, 20:00 \\ Шоу-бизнес

Из-за деревенских замашек Насти вынуждена страдать маленькая девочка.

Настя Костенко около пяти лет живет в Москве, завоевала титул вторая вице-мисс Россия 2014 года и даже отстаивала честь страны на мировой арене, выскочила замуж за богатого и популярного футболиста Дмитрия Тарасова и втянулась в высший свет, однако лакшери-жизнь так и не выбила из нее деревенские замашки.

О стиле Костенко можно слагать легенды, а ее образы вывешивать на доску позора, ибо так публичным личностям одеваться нельзя. Самое ужасное, что к своей «моде» она может приобщить маленькую наследницу, ведь уже позорит дочь нагими «нарядами». Так и не сумев выработать у себя хороший вкус, Костенко продолжает носить то, что модно по-ростовски, и похоже – там приветствуется «деревенщина».

Провинциалка, видимо, решила больше не шокировать публику подобранными образами, а потому часто демонстрирует дочь без одежды вообще. Подписчики модели давно привыкли к ее «неординарному» стилю и приняли любовь Насти закутывать дочь в меховые комбинезоны в +25 и обнажать ее на снимках, однако девушка превзошла себя.

Уже который день она с семьей отдыхает в Турции. Судя по микроблогу звезды, в чемоданах среди ее безвкусных нарядов не нашлось места даже на нижнее белье для дочки, не говоря уже о платье или купальнике, а потому она спокойно гуляет с нагой девочкой в общественных местах не стыдясь за своего ребенка, шокируя при этом интеллигентных отдыхающих.

Видимо, в микромире Костенко принято демонстрировать все прелести детей, ведь они же маленькие - им нечего стесняться. Остается надеяться, что Дмитрий Тарасов вовремя увидит дефекты в воспитании Насти, и сможет приучить свою дочь к хорошему тону, а не к деревенскому стилю и ростовской моде жены.

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Автор - Диана Минина
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