Да всем плевать: Забытый Билан врал о фанатах, «разрывающих» его на улице

Певец все время рассказывает о своем небывалом статусе, но в жизни все куда скромнее.

На просторах Instagram певец Дима Билан выложил ряд коротких роликов, в которых просто молча идет по улице под музыку. Певец всегда пытался сторониться прогулок среди «простых смертных». Это, по его собственному утверждению, связано с тем, что фанаты «разрывают» его на улице. В реальности же все оказалось совсем не так, как говорил об этом в своих интервью исполнитель.

Судя по количеству Instagram Stories, снимал свою прогулку Билан немало, однако никто не остановил его ни ради фото, ни ради автографа. Более того, даже не провел его восторженным взглядом. Вероятно, слова Димы о том, что он «не может сделать так, чтобы его больше не узнавали», сильно расходятся с истиной. Более того, складывается впечатление, что всем плевать, прошел ли рядом с ними Дима Билан или нет. Говорит ли это о том, что карьера певца приближается к закату?

Билану самое время пересмотреть свои высказывания, потому как с их помощью он вводит общественность в заблуждение. Однако, Билан подставляет сам себя, снимая прогулки, на которых обращает внимание на себя разве что он сам. Ордами фанатов и не пахнет. Складывается мнение, что все рассказы Билана о своей недюжинной популярности являются лишь частью его образа. Если это так, то певцу следует поумерить свой пыл во время интервью, когда он раз за разом «красуется» влиятельными знакомствами и невероятной армией поклонников.