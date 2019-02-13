Намек на беременность? Навка призналась, что мечтает родить сына

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

У Пескова, вполне возможно, скоро родится наследник.

Недавно российская фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников новой публикацией. «Дочь - это комплимент женщине от Бога, значит, она достойна повторения!», - написала спортсменка в своем посте, заметив, что является мамой двух замечательных дочек, которые делают ее счастливой. При этом Навка добавила, что мечтает родить сына. «Сын - это вечная любовь женщины!», - отметила супруга пресс-секретаря президента.

Вероятно, желание Татьяны подарить Пескову сына настолько велико, что она еще раз призналась в этом в ходе переписки с подписчиками. К сожалению, фанатам не удалось узнать, когда фигуристка собирается осуществить свою мечту. Однако в комментариях пользователи пожелали Татьяне как можно скорее исполнить задуманное. Некоторые уже начали предполагать, на кого будет похож сын. Многие отметили, что маленькая Надежда больше схожа с отцом, поэтому, считают фанаты, будущий наследник должен быть копией Татьяны.

Не исключено, что Навка не просто так выразила свои мысли по поводу материнства, а также призналась, что мечтает подарить Пескову сына. Вполне вероятно, это был намек на беременность. Возможно, супруги задумались о том, что пора уже подумать над пополнением в семье.

Стоит отметить, что за последние несколько лет Навку неоднократно подозревали в беременности - фанаты умудрялись разглядеть у фигуристки округлившийся живот. Вероятно, после этой публикации разговоры по поводу «интересного» положения жены Пескова лишь вспыхнут с новой силой.

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Автор - Анна Журавлева
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