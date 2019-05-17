«Тайна, покрытая мраком» - Друзья Андрея Краско рассказали, как он жил на самом деле

Сегодня, 16:34 \\ Шоу-бизнес

Закапывая гробы, актер понимал, что был рожден не для этого, рассказал Андрей Ургант.

 Этим летом знаменитому артисту Ивану Краско могло бы исполниться 62 года, однако из-за больного сердца он не дожил даже до 50-го юбилея. Накануне самые близкие люди, которые были в его жизни, встретились на передаче «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым, чтобы вспомнить о его таланте, а также обсудить те моменты существования актера, о которых, скорее всего, никто даже не догадывался.

 В качестве лучших друзей Краско на программу были приглашены Андрей Ургант и Игорь Скляр, которые вместе с ним учились в институте и даже после окончания обучения поддерживали с ним общение. Артисты вспомнили о многочисленных влюбленностях друга, а также рассказали о его странно сложившейся судьбе, в которой, если вспомнить, как звезда он дебютировал в довольно позднем возрасте.

 Когда Корчевников поинтересовался, не отчаялся ли Краско во время десятилетнего перерыва в карьере, его друзья рассказали, что сами до сих пор не могут понять, что тогда происходило у него в душе. «Тайна, покрытая мраком», - однозначно ответил Ургант.

Дальше он поделился, как и на что в этот период актер жил на самом деле. По его словам, как настоящий мужчина и гражданин тот не мог жить только на подачки друзей, а потому постоянно занимал себя работой, хоть она редко была хорошо оплачиваемой - шил сумки, джинсы, делал оградки и даже закапывал гробы на кладбище.

Вероятно, именно по этой причине его так уважали друзья и знакомые. И, наверное, именно благодаря своему трудолюбию впоследствии Андрей Краско даже после перерыва вновь заполучил роль в фильме.

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Автор - Мартина Корф
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