«Тайна, покрытая мраком» - Друзья Андрея Краско рассказали, как он жил на самом деле

Закапывая гробы, актер понимал, что был рожден не для этого, рассказал Андрей Ургант.

Этим летом знаменитому артисту Ивану Краско могло бы исполниться 62 года, однако из-за больного сердца он не дожил даже до 50-го юбилея. Накануне самые близкие люди, которые были в его жизни, встретились на передаче «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым, чтобы вспомнить о его таланте, а также обсудить те моменты существования актера, о которых, скорее всего, никто даже не догадывался.

В качестве лучших друзей Краско на программу были приглашены Андрей Ургант и Игорь Скляр, которые вместе с ним учились в институте и даже после окончания обучения поддерживали с ним общение. Артисты вспомнили о многочисленных влюбленностях друга, а также рассказали о его странно сложившейся судьбе, в которой, если вспомнить, как звезда он дебютировал в довольно позднем возрасте.

Когда Корчевников поинтересовался, не отчаялся ли Краско во время десятилетнего перерыва в карьере, его друзья рассказали, что сами до сих пор не могут понять, что тогда происходило у него в душе. «Тайна, покрытая мраком», - однозначно ответил Ургант.

Дальше он поделился, как и на что в этот период актер жил на самом деле. По его словам, как настоящий мужчина и гражданин тот не мог жить только на подачки друзей, а потому постоянно занимал себя работой, хоть она редко была хорошо оплачиваемой - шил сумки, джинсы, делал оградки и даже закапывал гробы на кладбище.

Вероятно, именно по этой причине его так уважали друзья и знакомые. И, наверное, именно благодаря своему трудолюбию впоследствии Андрей Краско даже после перерыва вновь заполучил роль в фильме.