Конкурентка под носом. Дочь Успенской стала «изживать» мать со сцены

Талант Татьяны открылся после тяжелой аварии и множественных повреждений.

Недавно в гости к «королеве шансона» Любови Успенкой пришел телеведущий Леонид Закошанский. Очередной выпуск программы «Выход в люди» отчасти был посвящен певице, поэтому она с радостью приняла телевизионную группу в своем особняке. Во время беседы исполнительница рассказала ранее неизвестные факты из своей жизни, похвасталась огромным домом и, конечно, затронула тему дочери – Татьяны Плаксиной.

По ее словам, она стала бояться ее, ведь после аварии у женщины проснулся певческий талант. Успенская видит успехи своей дочери и переживает за то, что ее родной человек стал «изживать» мать со сцены. Певица рада, что смертельно опасные травмы и многомесячное лечение не сломали Татьяну, но, при этом, не собирает уступать место на звездном Олимпе даже ей. Неожиданно для Любови, конкурентка появилась под носом.

Напомним, несколько месяцев назад Татьяна Плаксина упала во время катания на велосипеде заграницей и получила множественные травмы. У женщины обнаружили перелом челюсти, выбитые зубы и другие последствия. Она уже перенесла несколько операций, но несколько хирургических вмешательств еще впереди.



