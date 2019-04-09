Наследственное ожирение? Дочь Королёвой может вырасти толстушкой из-за генов

У матери 46-летней певицы явно есть проблемы с фигурой, что заметно по новому фото.

То, что мать Королёвой, Людмила Порывай, имеет хороший аппетит, видно и по её творческим проектам. Бывшая тёща Игоря Николаева вела программу «Время обедать!» на Первом канале. Также она является объектом пристального медийного внимания и часто становится жертвой пародистов, что не мешает ей активно участвовать в жизни звёздной дочери.

Но по недавнему фото в Instagram можно предположить, что Королёву и Порывай связывают не только родственные чувства, но и общая беда, знакомая многим женщинам: генетическая склонность к ожирению. На опубликованном фото очень заметно, как Порывай неловко пытается скрыть лишний вес, но у матери светской дивы это получается очень плохо, что отражается в натянутой улыбке и растерянном выражении лица. Лёгкое платьице Порывай на фотографии только добавляет трагикомизма в общую картину, подчёркивая грузные линии «королевской» мамы.

Сама Королёва, ещё несколько лет назад блиставшая подтянутой фигурой на фото в спортзалах, не так давно вызвала разочарование поклонников последними фото в домашней обстановке. На даче звезда позирует супругу в компании с Владимиром Винокуром.

Расплывшуюся фигуру певицы особенно подчеркивают сланцы вкупе с крайне неудачным ракурсом. Подписчики сходятся во мнении, что Королёва неспроста медлит с рождением дочери: ведь ей тоже может передаться наследственная полнота по материнской линии, закреплённая в поколениях общеизвестным национальным украинским культом еды.