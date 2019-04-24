Папа - алкоголик? Шепелев «спивается» после смерти Фриске

Сегодня, 15:18 \\ Шоу-бизнес

Равнодушие к сыну могло появиться у ведущего из-за пагубного пристрастия.

С момента смерти Жанны Фриске все обязанности по воспитанию ее общего с Дмитрием Шепелевым сына Платона легли на овдовевшего отца. Тем не менее, со своими обязанностями он, вероятно, справляется не самым лучшим образом, о чем говорит появившаяся в сторис Instagram фотография. На снимке Шепелев с блаженной улыбкой намекает на то, что принял спиртное. Причем в приписке к фото он так и не смог разобраться, какую именно настойку он употребил. По всей видимости, выкладывал он снимок уже будучи в нетрезвом виде.

Папа-алкоголик для малолетнего Платона может стать настоящим испытанием. Так как мальчику еще совсем мало лет, переносить это ему будет крайне непросто. Оправдать Шепелева можно лишь тем, что он наверняка до сих пор тяжело переживает смерть своей гражданской супруги Жанны Фриске, хоть уже и нашел новую пассию Екатерину Тулупову. Естественно, Фриске девушка ему в полной мере не заменяет, потому он и «топит» стресс в бутылке алкоголя.

Шепелеву следует понять одну вещь, что его увлечение спиртным может пагубно отразиться на воспитании мальчика, потому с этой привычкой следует заканчивать. Ведущий явно не хотел бы, чтобы отец Жанны Фриске, с которым у Шепелева долгоиграющий конфликт, оказался прав, выставляя Дмитрия настоящим злом и неподходящим для воспитания ребенка человеком.

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Автор - Виталий Малина
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