Деньги не решили вопрос с Эрнстом. Родителям Микеллы Абрамовой грозит уголовная ответственность за победу дочери

На сегодняшний день, разборки по поводу накрутки голосов дочери Алсу, на финале проекта «Голос Дети», набирают серьезные обороты.

Несмотря на то, что «Первый канал» выплатил каждому из 9 участников, прошедших в финал по 1 млн рублей, нашлись те, для кого этот вопрос остался открытым. Брат одной из финалисток шоу, Ильгиз Валеев серьезно настроен довести дело до конца.

30 мая он подал заявление в суд, в котором требует возбудить уголовное дело. Очевидно, Алсу и ее супруг Ян Абрамов даже представить себе не могли масштаб своего обмана. Содеянное ими попадает под статью 184 УК РФ - «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или конкурса», а значит, родителям грозит уголовная ответственность за несправедливую победу дочери.

Скорее всего, Валеев ввязался в эту игру не по собственному желанию. Да и кто полезет бороться против таких влиятельных людей.

Есть предположение, что за всем этим стоит глава «Первого канала» - Константин Эрнст. Известно, что он принимал участие в несправедливой победе Микеллы Абрамовой, а значит следовал четкому плану.

За последние пару лет рейтинг «Первого канала» значительно снизился, а бюджет ушел в минус более чем на 10 миллиардов рублей. Так как правительство от спонсирования отказалось, не желая покидать свое звание, Эрнст решил вернуть былую славу другим путем.

Сначала он помог дочери Алсу победить в конкурсе, зная заранее, что обман раскроется. Далее, чтобы хоть как-то выгородить «Первый канал» и загладить неприятную ситуацию, было принято решение выплатить всем участникам деньги и предоставить возможность начать сольную карьеру каждому ребенку. А чтобы восполнить недостающий капитал, Константин, вероятно, подкупил одного из родственников разочарованных участников, чтобы в конечном счете, договориться о кругленькой сумме с родителями Микеллы, а затем прикрыть дело.

На сегодняшний момент это единственное предположение, которое хоть как-то поддается логике вещей.