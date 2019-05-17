Деньги не решили вопрос с Эрнстом. Родителям Микеллы Абрамовой грозит уголовная ответственность за победу дочери

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

На сегодняшний день, разборки по поводу накрутки голосов дочери Алсу, на финале проекта «Голос Дети», набирают серьезные обороты.

Несмотря на то, что «Первый канал» выплатил каждому из 9 участников, прошедших в финал по 1 млн рублей, нашлись те, для кого этот вопрос остался открытым. Брат одной из финалисток шоу, Ильгиз Валеев серьезно настроен довести дело до конца.

30 мая он подал заявление в суд, в котором требует возбудить уголовное дело. Очевидно, Алсу и ее супруг Ян Абрамов даже представить себе не могли масштаб своего обмана. Содеянное ими попадает под статью 184 УК РФ - «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или конкурса», а значит, родителям грозит уголовная ответственность за несправедливую победу дочери.

Скорее всего, Валеев ввязался в эту игру не по собственному желанию. Да и кто полезет бороться против таких влиятельных людей.

Есть предположение, что за всем этим стоит глава «Первого канала» - Константин Эрнст. Известно, что он принимал участие в несправедливой победе Микеллы Абрамовой, а значит следовал четкому плану.

За последние пару лет рейтинг «Первого канала» значительно снизился, а бюджет ушел в минус более чем на 10 миллиардов рублей. Так как правительство от спонсирования отказалось, не желая покидать свое звание, Эрнст решил вернуть былую славу другим путем.

Сначала он помог дочери Алсу победить в конкурсе, зная заранее, что обман раскроется. Далее, чтобы хоть как-то выгородить «Первый канал» и загладить неприятную ситуацию, было принято решение выплатить всем участникам деньги и предоставить возможность начать сольную карьеру каждому ребенку. А чтобы восполнить недостающий капитал, Константин, вероятно, подкупил одного из родственников разочарованных участников, чтобы в конечном счете, договориться о кругленькой сумме с родителями Микеллы, а затем прикрыть дело.

На сегодняшний момент это единственное предположение, которое хоть как-то поддается логике вещей.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Никуленко
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Деньги не решили вопрос с Эрнстом. Родителям Микеллы Абрамовой грозит уголовная ответственность за победу дочери

На сегодняшний день, разборки по поводу накрутки голосов дочери Алсу, на финале проекта...

Алкоголь не щадит? Барановская потеряла роскошные волосы

 Парик надела и пошла – звезда, видимо, решила не «париться» по поводу выпадения волос.

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ