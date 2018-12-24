Пропагандист Серёжа? Звереву грозит «изгнание» из российского шоу-бизнеса

Поводом может послужить последний пост артиста в Instagram, который благодаря пользователям Сети предстал в виде настоящей антипрививочной пропаганды.

После протестов против строительства заводов на Байкале самый известный российский парикмахер решил вступиться за россиянку, отправленную на принудительное лечение в психиатрическую клинику за отказ от проведения туберкулиновой пробы у её ребёнка. Но часть поклонников расценила пост звезды в Instagram, как призыв к саботажу прививок и подвела кумира под монастырь. Теперь Сергей Зверев может лишиться места в российском шоу-бизнесе.

«Делать прививки детям - наше право, а не обязанность!», - пишет артист.

«Все прививки – развод для неграмотных! ВОЗ – бизнес-контора!», - дополняют кумира на свой лад сторонники антипрививочного движения, разглядевшие в нём единомышленника.

Справедливости ради стоит отметить, что сам Зверев ни словом не обмолвился о вреде и ненадобности вакцинации. Единственное, что в данном случае интересовало его в новом амплуа правозащитника, соблюдение прав матери, принудительно отправленной в психиатрическую клинику, и торжество справедливости. Однако благодаря многочисленным активистам, развернувшим в комментариях под записью целую агитацию против прививок, звезда может оказаться не только в шоке, но и в своеобразной ссылке. Хоть законопроект о запрете антипрививочной пропаганды ещё готовится Минздравом, Зверев уже рискует попасть в опалу власти, и ведь попробуй теперь докажи, что ты не верблюд.

Как известно, потенциальный вред, наносимый продвижениями идей антипрививочного движения, начал принимать поистине глобальные масштабы за счёт стремительного распространения инфекций, которые человечество, казалось бы, победило. В связи с этим в перспективе наказание шоумена может принять обличье показательной порки с участием федеральных телеканалов и представителей власти, чтобы прочим членам звёздной элиты не было повадно. И если с протестами против строительства завода на Байкале артист отделался малой кровью, то теперь ему может грозить настоящее изгнание из российского шоу-бизнеса.