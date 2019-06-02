Хамство и угрозы. Лариса Гузеева назвала своих подписчиков алкашами и бездельниками

Ведущая попыталась заступиться на «Первый канал», но вместо этого оскорбила пользователей, которые подписаны на звезду в Instagram.

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева в программе «Давай поженимся!» обратилась к хейтерам, которые раскритиковали «Первый канал» за выбор в участники шоу людей с фриковатой внешностью и алкогольной зависимостью. Со стороны ведущей слишком часто стали поступать в адрес подписчиков хамство и угрозы.

«Я так рада, что у нас сегодня такая программа. И если вы будете писать мне сейчас, что опять вы пригласили таких людей. А вы прям, как можно «Первый канал»! Вот так можно! Вы чем-то отличаетесь? Вы в Instagram которые сидите? Вместо того, чтобы работать и ребенку своему что-то принести! Вы осуждаете меня, осуждаете нас всех! Вы что сделали в своей жизни? Вы не бухаете нет? Вы не такие же как Ирина и Павел?», - высказалась Лариса на шоу.

И действительно, можно было бы сказать, что этот человек просто пришел на программу, чтобы найти свою вторую половинку, но, к сожалению, сами ведущие выстроили все так, что зрители лишь насмехались над участниками и называли их «причудливыми» и «блаженными». Лариса Гузеева всю программу подшучивала и перекрещивалась, смотря на участников. А в этот раз звездой ток-шоу «Давай поженимся!» стал Монгол.

Олег Монгол — российский инстаграм-блогер поможет вам выйти из «матрицы» и прикоснуться к суровой, но такой прекрасной реальности. Он прославился злоупотреблением алкоголя и веселыми видео в сети. Так что же получается? Что ведущие просто высмеивают чужие проблемы, но не помогают людям? Тогда зачем весь это фарс Ларисы Гузеевой в защиту «Первого канала», который является федеральным и должен показывать правильную культура воспитания наших детей.

Но по факту, пропаганда насилия и алкоголя – рушит детское сознание, меняются стереотипы. А вот сознание Гузеевой говорит о том, что она считает своих подписчиков всего лишь бездельниками и алкашами, которые не способны заработать на «кусок хлеба» для своих детей.