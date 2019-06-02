Хамство и угрозы. Лариса Гузеева назвала своих подписчиков алкашами и бездельниками
Ведущая попыталась заступиться на «Первый канал», но вместо этого оскорбила пользователей, которые подписаны на звезду в Instagram.
Известная российская телеведущая Лариса Гузеева в программе «Давай поженимся!» обратилась к хейтерам, которые раскритиковали «Первый канал» за выбор в участники шоу людей с фриковатой внешностью и алкогольной зависимостью. Со стороны ведущей слишком часто стали поступать в адрес подписчиков хамство и угрозы.
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Лариса не сдержалась ,высказала всем хейтерам __________________________________ #скандал#новостьдня #сми #россия #Звезды#мода#стиль#шоубизнес#актер#кино#голливуд#слухи#сми#celebrity#скандал#новостьдня#сми#звезды #шоубиз#музыка #театр #москва #новости #star#звездныеновости#россия #селебрити#новостишоубизнеса
И действительно, можно было бы сказать, что этот человек просто пришел на программу, чтобы найти свою вторую половинку, но, к сожалению, сами ведущие выстроили все так, что зрители лишь насмехались над участниками и называли их «причудливыми» и «блаженными». Лариса Гузеева всю программу подшучивала и перекрещивалась, смотря на участников. А в этот раз звездой ток-шоу «Давай поженимся!» стал Монгол.
Олег Монгол — российский инстаграм-блогер поможет вам выйти из «матрицы» и прикоснуться к суровой, но такой прекрасной реальности. Он прославился злоупотреблением алкоголя и веселыми видео в сети. Так что же получается? Что ведущие просто высмеивают чужие проблемы, но не помогают людям? Тогда зачем весь это фарс Ларисы Гузеевой в защиту «Первого канала», который является федеральным и должен показывать правильную культура воспитания наших детей.
Но по факту, пропаганда насилия и алкоголя – рушит детское сознание, меняются стереотипы. А вот сознание Гузеевой говорит о том, что она считает своих подписчиков всего лишь бездельниками и алкашами, которые не способны заработать на «кусок хлеба» для своих детей.