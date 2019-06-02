Хамство и угрозы. Лариса Гузеева назвала своих подписчиков алкашами и бездельниками

Сегодня, 09:27 \\ Шоу-бизнес

Ведущая попыталась заступиться на «Первый канал», но вместо этого оскорбила пользователей, которые подписаны на звезду в Instagram.

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева в программе «Давай поженимся!» обратилась к хейтерам, которые раскритиковали «Первый канал» за выбор в участники шоу людей с фриковатой внешностью и алкогольной зависимостью. Со стороны ведущей слишком часто стали поступать в адрес подписчиков хамство и угрозы.

«Я так рада, что у нас сегодня такая программа. И если вы будете писать мне сейчас, что опять вы пригласили таких людей. А вы прям, как можно «Первый канал»! Вот так можно! Вы чем-то отличаетесь? Вы в Instagram которые сидите? Вместо того, чтобы работать и ребенку своему что-то принести! Вы осуждаете меня, осуждаете нас всех! Вы что сделали в своей жизни? Вы не бухаете нет? Вы не такие же как Ирина и Павел?», - высказалась Лариса на шоу.

И действительно, можно было бы сказать, что этот человек просто пришел на программу, чтобы найти свою вторую половинку, но, к сожалению, сами ведущие выстроили все так, что зрители лишь насмехались над участниками и называли их «причудливыми» и «блаженными». Лариса Гузеева всю программу подшучивала и перекрещивалась, смотря на участников. А в этот раз звездой ток-шоу «Давай поженимся!» стал Монгол.

Олег Монгол — российский инстаграм-блогер поможет вам выйти из «матрицы» и прикоснуться к суровой, но такой прекрасной реальности. Он прославился злоупотреблением алкоголя и веселыми видео в сети. Так что же получается? Что ведущие просто высмеивают чужие проблемы, но не помогают людям? Тогда зачем весь это фарс Ларисы Гузеевой в защиту «Первого канала», который является федеральным и должен показывать правильную культура воспитания наших детей.

Но по факту, пропаганда насилия и алкоголя – рушит детское сознание, меняются стереотипы. А вот сознание Гузеевой говорит о том, что она считает своих подписчиков всего лишь бездельниками и алкашами, которые не способны заработать на «кусок хлеба» для своих детей.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Дочь Началовой в опасности! Шикарное наследство Юлии может погубить малышку

Шикарная квартира за 100 млн рублей может стать «лакомым» кусочком для аферистов.

Папина игрушка – Шепелев «угнетает» сына и игнорирует его желания

 Жанна Фриске умерла, ее родственники изолированы – Платон полностью предоставлен...

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ