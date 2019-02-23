«Галкин оценит!»: Экстримально дерзкое мини 63-летней Успенской взбудоражило пользователей

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Любовь Успенская продолжает удивлять фанатов смелыми нарядами.

Королева шансона Любовь Успенская продолжает удивлять фанатов смелыми решениями. Певица следит за модой и любит ловить на себе восхищённые взгляды. Артистка уверенно шагает в ногу со временем и удивляет многих своей ультрасовременностью. В Instagram-группе novosti.znamenitostey появилась публикация, на которой шансонье предстала в образе роковой красотки. Любовь Успенская сидит на кресле в шикарном чёрном платье с экстримально дерзком мини и в ботфортах. Данная фотография вызвала противоречивые мнения у подписчиков группы.

Многие считают, что Любовь прекрасно выглядит в данном образе: «Такие ноги нельзя скрывать», «Завидуйте молча, что тут скажешь не женщина, а огонь», «Галкин оценит».

Фанаты намекнули, что Максим Галкин является ценителем возрастных женщин и несмотря, что женат на Примадонне, вполне мог засмотреться на Любовь Успенскую. Королеву шансона тут же сравнили с Примадонной и сделали вывод, что Успенская более фигуристая и стройная.

«Пугачевой же можно, хотя она намного хуже выглядит. А у Любови фигура и ноги», - пишут фанаты Успенской.

Любовь всегда отличалась внешним видом от других звезд, на сегодняшний день артистка показывает, что ещё может дать фору любой 20-летней девушке. Артистка тщательно следит за фигурой и, кажется, Любовь со временем только молодеет.

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Автор - Светлана Гончарова
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