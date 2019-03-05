Ненатурально! Седокова опозорилась «огородным» фотошопом

Сегодня, 06:34 \\ Шоу-бизнес

Анна Седокова выложила в Instagram фото «с огорода», на котором якобы работает. Люди обратили внимание на высоченные каблуки певицы, и лишь немногие копнули глубже.

В комментариях под фото «с огорода» началось бурное обсуждение шпилек на босоножках Седоковой. Многих возмутил явно постановочный снимок, ведь на таких высоченных каблуках было бы невозможно работать на грядке.

Однако, несколько подписчиков копнули глубже и заметили, что в весь пост — фотошоп. Несколько человек отметили, что своими каблуками Анна должна была бы проткнуть себе ногу, настолько неестественно они выглядели.

«Плохой фотомонтаж, на шпильки смотрите, она себе должна ногу проткнуть», - написал фанат.

Действительно, если приглядеться легко увидеть, что шпилькой левой ноги Аня стоит на носке правой, что очень неустойчиво и должно было бы доставить ей массу боли. Особенно комично это выглядит на фоне слов певицы про «натуральное хозяйство».

«Ненатурально!» -  воскликнули внимательные подписчики.

Впрочем, Седокова опозорилась «огородным» фотошопом в глазах лишь нескольких человек — большинство людей в Instagram не обратили на опровержительные комментарии никакого внимания..

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Автор - Ефим Симокайтис
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