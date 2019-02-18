Якубович может остаться без усов! Леониду пригрозили в Чебоксарах за опасное вождение

Сегодня, 05:00 \\ Шоу-бизнес

Якубвич нагло обошелся с пешеходами в чужом городе.

Леонид Якубович - советский и российский телеведущий, которому в июле исполнится 74 года стал звездой соцсетей. Ведущий решил отдохнуть в Чебоксарах,и видимо, уж очень хорошо отдохнул, что пришлось краснеть перед людьми. Утром, Леонид Аркадьевич совершил ошибку, разъезжая по чужому городу на черном «Лексусе». Он решил прокатиться по людному тротуару, где неспешно шли люди и маленькие дети. Собственно по усам Якубовича и «спалили» его неравнодушные жители города. Они пригрозили Лениду сбрить усы, если он не извинится за свое наглое поведение.

«Мы гуляли семьей в тот день, и тут услышали возмущение прохожих, обернулись, а там пьяненький Якубович едет по тротуару, мало того, еще и сигналит! Ни стыда ни совести, звезды совсем забывают о человечности, мы для него были просто кеглями, не удивлюсь если кто-то пострадал!», - пишут обеспокоенные граждане.

Вседозволенность известных людей - это больная тема в последние годы. Заслуженные артситы могут делать все то, что им пожелается, иногда перешагивая через грани разумного. Если вспомнить передачу «Поле чудес», то сразу на ум приходит такой взрослый мужчина с добрыми глазами и большими седыми усами. В какой-то мере Леонида можно было сравнивать с Дедом Морозом, как детки рассказывали ему стихи, а взрослые дарили подарки. А сейчас же все кардинально меняется, начинаешь понимать, что все это была постановка и некий образ Леонида. Скорее всего, никаких извинений в адрес «простых смертных» не будет, просто Якубович больше не приедет в Чебоксары, чтобы не потерять свои драгоценные усики.

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Автор - Ария Нойманн
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