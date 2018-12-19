Задойнов устроился на малооплачиваемую работы, чтобы не платить алименты ребенку

Сегодня, 04:00 \\ Шоу-бизнес

Пользователи уверены, что бывший участник телепроекта «Дом-2» намеренно избегает ответственности.

Александр Задойнов задолжал дочери 400 тысяч рублей. Сам Саша не отказывается от своих долговых обязательств, но и не выплачивает их. Пользователи уверены, что молодой человек не хочет выплачивать круглую для него сумму, по их предположению, он специально устроился на малооплачиваемую работу, чтобы не платить алименты бывшей Элине Камирен. Возможно, он считает как многие разведённые мужчины, что бывшая жена потратит все деньги на себя любимую, а не на ребёнка.

«Мужики всегда устраиваются на такую работу, чтобы нам алименты не платить, ну я имею ввиду, что мизерную сумму», «Сейчас полстраны алименты не платят, знала на что идёт», — пишут пользователи в группе ВКонтакте «Дом-2 Всемогущий! Эфиры, новости».

Александр утверждает, что он сотрудничает с судебными приставами и вскоре уладит данный вопрос. Данная группа подчеркнула, что Задойнов не знает, сколько он задолжал. В таком случае возникает сомнение, что Задойнов сотрудничает с приставами.

Судя по странице Instagram Александра, он часто проводит время с дочерью и очень любит её. Первого июня Задойнов опубликовал милое видео на котором посещает групповые занятия дочери, видно, что она оборачивается на папу и радуется его присутствию. Возможно, Александр «кормит завтраками» Элину и каждый день обещает выплатить долг, а Элина, наблюдая, что дочь души не чает в отце не может запретить ему общаться с ним.

Напомним, что Александр Задойнов познакомился с Элиной Камирен на телепроекте «Дом-2», девушка знала, что у него уже был ребёнок до их знакомства и он ему не помогает. Возможно, девушка надеялась, что он повзрослел и готов к семейным отношениям. Но, как показало время, люди не меняются и ситуация полностью повторяется в жизни Александра. Вывод один, что мужчина не готов нести ответственность за своих детей.

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Автор - Светлана Гончарова
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