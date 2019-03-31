«Родители несут ответственность до 18 лет»: Маме Тимати стыдно за новую военную коллекцию сына для Минобороны

Симона попыталась оправдаться за неудачный бизнес Тимура и даже нагрубила своим подписчикам.

Известный российский репер Тимати, он же Тимур Юнусов – отец-основатель музыкального лейбла Black Star решил расширить горизонты своего бизнеса. Он заключил контракт с Министерством обороны России на изготовление и поставку униформы для военнослужащих. Тимати заручился поддержкой самого Сергея Шойгу и представил коллекцию на показе в Кремле.

Но вместо восторженных возгласов, нарвался на критику со стороны населения. Все дело в том, что команду Тимати сначала уличили в обмане, якобы он купил коллекцию по очень низким ценам на AliExpress (интернет-магазин китайских товаров). А затем многие обратили внимание, что именно изображено на военных футболках.

Если обратить внимание, то можно понять, что на футболке большими буквами написано слово «Сирия» и изображена мишень прямо в области расположения сердца. Стоит ли надевать такие футболки военнослужащим – решать Министерству обороны. Но совершенно точно, что такая униформа пропагандирует насилие и вызывает межнациональный конфликт. Внимательные пользователи решили задать вопрос главной женщине в жизни Тимати – маме Симоне Юнусовой.

«Симона, вы считаете нормальным то, что ваш сын выпустил коллекцию одежды, где он насмехается над войной? Как вы к этому относитесь? Очень интересно», - пишет пользователь. «Я коллекцию не видела», - оправдывается мать. «Наденете на Алису (дочь Тимати) майку с надписью «Сирия» и мишенью на груди?», - спрашивает подписчица. «Уважаемая Мадина, если вы хотите высказать свое мнение по поводу коллекции, то для этого есть официальная страница. За действия своих детей – родители несут ответственность до 18 лет», - отрезала Симона.

Становится понятно, что маме Тимати стыдно за новую военную коллекцию сына для Минобороны. А ведь он получил госконтракт и немалые деньги за продвижение бренда.