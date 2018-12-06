«Дуреет»с жиру? Стоцкая рискует здоровьем из-за похудения

Сегодня, 13:00 \\ Шоу-бизнес

Анастасия призналась, что мечтает похудеть до 55 кг.

Накануне в эфире телеканала НТВ вышло шоу «Секрет на миллион», ведущей которой является Лера Кудрявцева. Знаменитые гости проекта в студии делятся своими тайнами ради награды в 1500000 рублей. Вся сумма выигрыша направляется на благотворительность. Участником очередного выпуска телепрограммы стала известная певица и актриса Анастасия Стоцкая, которая откровенно отвечала на вопросы ведущей про семью, карьеру и взгляды на жизнь.

На съемках телешоу Стоцкая рассказала, что недовольна своей внешностью и уверена, что ее идеальный вес 55 килограмм, которого она пытается достигнуть с помощью занятий балетом, разнообразных диет и лечебного голодания. Она призналась, что под наблюдением врачей ничего не ела целую неделю, и, несмотря на головокружение, не остановила жесткую диету. Изнуряя свой организм Стоцкая рискует здоровьем из-за похудения. Вероятно, певица просто «дуреет» с жиру, уделяя так много времени и без того хорошей фигуре, ведь она всегда отличалась яркой модельной внешностью и длинными стройными ногами.

Чувственные снимки, которые певица публикует на своей странице в Instagram, сразу же находят отклик у преданных фанатов, которые без ума от аппетитных форм девушки.

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Автор - Маргарита Фрет
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