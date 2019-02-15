«Лысого не кормите?» - Фанаты высмеяли похудевшего Игоря Крутого в шортах

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

Тонкие ноги композитора в сети сравнили с лапками кузнечика.

 Несколько лет назад фанаты Игоря Крутого стали замечать, как стремительно он начал худеть. Долгое время он хранил молчание, не рассказывая о причинах подобных перемен, однако после все же сознался, что борется с серьезной болезнью, из-за которой должен соблюдать диету.

Так как композитор крайне редко публикует новые снимки на личной странице в Instagram, в сети и не догадывались, как сильно он изменился за последнее время. Но несколько дней назад на отдыхе в Монако его встретил коллега по сцене Николай Басков, который после разместил на своем аккаунте совместное фото с ним и Львом Лещенко.

На снимке все трое запечатлены в шортах, а потому в первую очередь фанаты обращали внимание на то, какие у их кумиров ноги, ведь их они чаще всего прячут под брюками. Жестче всего подписчики «натурального блондина» высмеяли похудевшего Крутого. На снимке его ноги действительно выглядели самыми тонкими.

 «Вы чё, лысого совсем не кормите?», «У Крутого ноги кузнечика...», - писали фанаты в комментариях, смеясь над композитором в шортах. Тем не менее, многие также отметили, что фото вышло совсем неудачным из-за неправильно выбранного фотографом ракурса. По их мнению, это испортило фигуру всем троим.

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Автор - Мартина Корф
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