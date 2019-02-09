Алкоголь не щадит? Барановская потеряла роскошные волосы

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Парик надела и пошла – звезда, видимо, решила не «париться» по поводу выпадения волос.

 

В силу профессии Юлия Барановская должна выглядеть безупречно. На эфиры телепрограмм она всегда выбирает красивые наряды, а стилисты делают роскошные прически. Женщина всегда могла похвастаться роскошными волосами, но, видимо, потеряла их из-за возможного алкоголизма. Той шевелюры, которую она часто светила в соцсетях, больше не видать.

 

На последних «сторис» в Instagram-аккаунте Барановская оказалась с собранными волосами в хвост. Где же ее густые локоны? Хвост оказался достаточно тонким, хотя раньше такая проблема не наблюдалась.

 

Стоит отметить, что недавно Юлия и вовсе появилась на светском мероприятии в парике. Она выбрала образ блондинки и решила поэкспериментировать с внешностью. И, если раньше все думали, что ей не хватает в жизни разнообразия, то сейчас становится понятно, что под накладными волосами она могла скрывать редеющую шевелюру.

 

Алкоголь не щадит? Выпадение волос – один из частых признаков запоя. Барановскую не раз замечали с бокалом крепкого напитка в руке, поэтому подозрения в пристрастии к спиртному могут оказаться правдой. Не исключено, что отсутствие личной жизни и роль матери-одиночки заставляют Юлии искать утеху на «дне рюмки».


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Автор - Александра Рождественская
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