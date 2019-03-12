Под уздой Утяшевой? Павел Воля намекнул на проблемы в семье

День без надзора жены Павел посвятил экскурсии по кладбищам Дублина.

Павел Воля гастролирует со своим юмористическим шоу по Европе. Сегодня со своим сыном он отправился в Дублин, где вечером у него состоится большая Stend-Up программа. Прилетев с утра, комик решил не упускать шанса и весь день посвятил экскурсии по красивой столице Ирландии. Удивительно, но больше всего дерзкого юмориста привлекли необычные кладбища западной страны, которые резко отличаются от православных захоронений. Не исключено, что юмориста привлекли вовсе не надгробия, а состояния души - Павел Воля может скрывать затянувшуюся меланхолию и несчастливый брак.

Лишь вдоволь насладившись необычной и тихой атмосферой кладбищ с маленьким сыном, Павел Воля решил заглянуть в местные замки, которыми просто усыпан Дублин. К сожалению, все замки в окрестностях города были закрыты, о чем Павел и сообщил подписчикам:

«Везде закрыто, рыцарей не обнаружено. Везде только кони, типа меня».

Довольно странно, что Воля сравнил себя с лошадью, ведь его комплекция далека от массивного грациозного животного. Возможно, таким образом артист намекнул на проблемы в семье, ведь Воля прослыл смельчаком на сцене и подкаблучником в жизни. Похоже, у Павла большие проблемы с самооценкой, причиной чему мог стать властный характер Ляйсан, ведь женщина могла подавить своего супруга. Не исключено, что именно из-за неуюта в семье Воля в штыки воспринял идею гимнастки о пополнении в семье.

Видимо, даже в дали от властной гимнастки он находится под уздой Утяшевой, и таким сравнением мужчина намекнул на связанные руки на расстоянии. Не исключено, что не сумев сопроводить супруга в его поездке Ляйсан намеренно отправила сына с Павлом желая держать мужа под контролем и пресечь все его попытки заглянуть в прославленные пабы для дегустации знаменитого ирландского алкоголя.