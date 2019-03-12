Под уздой Утяшевой? Павел Воля намекнул на проблемы в семье

Сегодня, 22:22 \\ Шоу-бизнес

День без надзора жены Павел посвятил экскурсии по кладбищам Дублина.

Павел Воля гастролирует со своим юмористическим шоу по Европе. Сегодня со своим сыном он отправился в Дублин, где вечером у него состоится большая Stend-Up программа. Прилетев с утра, комик решил не упускать шанса и весь день посвятил экскурсии по красивой столице Ирландии. Удивительно, но больше всего дерзкого юмориста привлекли необычные кладбища западной страны, которые резко отличаются от православных захоронений. Не исключено, что юмориста привлекли вовсе не надгробия, а состояния души - Павел Воля может скрывать затянувшуюся меланхолию и несчастливый брак.

Лишь вдоволь насладившись необычной и тихой атмосферой кладбищ с маленьким сыном, Павел Воля решил заглянуть в местные замки, которыми просто усыпан Дублин. К сожалению, все замки в окрестностях города были закрыты, о чем Павел и сообщил подписчикам:

«Везде закрыто, рыцарей не обнаружено. Везде только кони, типа меня».

Довольно странно, что Воля сравнил себя с лошадью, ведь его комплекция далека от массивного грациозного животного. Возможно, таким образом артист намекнул на проблемы в семье, ведь Воля прослыл смельчаком на сцене и подкаблучником в жизни. Похоже, у Павла большие проблемы с самооценкой, причиной чему мог стать властный характер Ляйсан, ведь женщина могла подавить своего супруга. Не исключено, что именно из-за неуюта в семье Воля в штыки воспринял идею гимнастки о пополнении в семье.

Видимо, даже в дали от властной гимнастки он находится под уздой Утяшевой, и таким сравнением мужчина намекнул на связанные руки на расстоянии. Не исключено, что не сумев сопроводить супруга в его поездке Ляйсан намеренно отправила сына с Павлом желая держать мужа под контролем и пресечь все его попытки заглянуть в прославленные пабы для дегустации знаменитого ирландского алкоголя.

Поделиться новостью:
Автор - Диана Минина
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Изнасиловали и отвезли домой - Актриса Яковлева рассказала о трагедии в лесу

Венерические заболевания больше всего пугали выжившую звезду после надругательства.

Отбивает у Тарзана – Королёву искушает романтичными поступками звездный стилист

Дизайнер, видимо, неравнодушен к замужней певице.

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ