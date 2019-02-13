Изнасиловали и отвезли домой - Актриса Яковлева рассказала о трагедии в лесу

Венерические заболевания больше всего пугали выжившую звезду после надругательства.

Красавица-актриса Алена Яковлева всегда интересовала мужчин, однако к сожалению, не все представители противоположного пола достойно с ней обходились. Недавно звезда фильма «Возвращение мушкетеров» призналась, что в молодости трое мужчин жестоко надругались над ней. В откровенном интервью она рассказала о трагедии в лесу. В юности возвращаясь домой девушка поймала попутку, в которой помимо водителя находился еще один мужчина. Ничего не подозревая будущая звезда указала адрес, однако вместо дома мужчины отвезли ее в глухой лес, где компанию поджидал еще один приятель.

Боясь за свою жизнь, Яковлева решила не сопротивляться и даже пробовала шутить, удивив мужчин вопросом «Ну, кто первый?» Однако это не помогло, призналась Народная артистка: «Все, что им было нужно сделать со мной, они сделали». Мужчины ее изнасиловали и отвезли домой, к счастью – сохранив ей жизнь.

Звезда долго не решалась рассказать о трагедии близким и замкнулась в себе. Долгие годы она испытывала трудности в общении с мужчинами, однако смогла взять себя в руки. Актриса дважды была замужем и первому супругу подарила дочь Марию, к ее ногам всегда преклонялось много поклонников, однако к сожалению, ни один из них не сделал ее счастливой. Яковлева надеется, что хотя бы с нынешним тайным возлюбленным она обретет счастье.