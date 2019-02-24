Карьера важнее дочери. Звезда «Москвы слезам не верит» оставил своего ребенка без наследства

Покойный Алексей Баталов завещал все свое имущество младшей дочке, в то время как старшая осталась ни с чем.

Летом 2017 года звезда «Москвы слезам не верит» Алексей Баталов ушел из жизни, однако многих удивило его завещание. Дело в том, что все свое имущество актер запещал последней жене и их общей дочери, в то время как старшего своего ребенка он оставил без наследства. В студии Первого канала на ток-шоу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым обсуждалась личная жизнь Баталова. В частности один из знакомых ныне покойного артиста рассказал, что в последние годы жизни артист даже говорить не хотел про старшую дочь Надежду. В студии тут же объяснили это тем, что когда родилась Надя, Баталов был всецело занят съемками, строил карьеру в кино.

Логично, что на подобную участь обрекает себя любой успешный актер, но многих коллегам Баталова, которые также были в студии, очень не понравилось, что карьера могла быть для артиста важнее дочери. Интересно, что сама дочь Баталова рассказала, что еще в шесть лет отец познакомил ее с будущей мачехой, своей второй женой – Гитана выступала в цирке, куда актер пришел с Надеждой. Кроме этого воспоминания женщина не смогла вспомнить другие интересные моменты из прошлого, где отец еще появлялся в ее детские годы. Более того, даже развод родителей Надежда не заметила, а отсутствие отца объясняла очередными съемками.