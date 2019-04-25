Проблемы после пластики? Пынзарь борется с «отечностью» щёк народными методами

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Неоднозначные советы Даши спровоцировали догадки в Сети.

Недавно Даша Пынзарь сделала пластическую операцию по коррекции второго подбородка. Уже спустя месяц звезда «Дома-2» избавилась от ненавистных «брылей» и многолетних страданий на фоне комплексов. Однако, как оказалось, счастье блондинки было недолгим: не успела Даша нарадоваться идеальному очертанию лица, как пухлые формы вновь вернулись к девушке. Точнее, они никуда и не уходили - судя по всему, отек после хирургического вмешательства, который наблюдается у большинства пациентов, не сошел с лица звезды. В Instagram Stories Пынзарь опубликовала ролик, где рассказала, как борется с «отечностью» щёк народными методами.

 По словам экс-участницы телестройки, от отёков её спасет волшебный чай из кукурузных рыльцев. Вероятно, у Даши возникли проблемы после операции, ведь отёчность от пластики начинает сходить уже на 2 неделю. Очевидно, несоблюдение наставлений доктора в момент реабилитации уже вышло Пынзарь боком. И всё бы ничего, вот только таким поведением Даша рискует не только свети эффект от операции на ноль, но всерьёз навредить своему здоровью.

Поделиться новостью:
Автор - Лера Тихомирова
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Дочь Началовой в опасности! Шикарное наследство Юлии может погубить малышку

Шикарная квартира за 100 млн рублей может стать «лакомым» кусочком для аферистов.

Папина игрушка – Шепелев «угнетает» сына и игнорирует его желания

 Жанна Фриске умерла, ее родственники изолированы – Платон полностью предоставлен...

Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

 Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ