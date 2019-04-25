Проблемы после пластики? Пынзарь борется с «отечностью» щёк народными методами

Неоднозначные советы Даши спровоцировали догадки в Сети.

Недавно Даша Пынзарь сделала пластическую операцию по коррекции второго подбородка. Уже спустя месяц звезда «Дома-2» избавилась от ненавистных «брылей» и многолетних страданий на фоне комплексов. Однако, как оказалось, счастье блондинки было недолгим: не успела Даша нарадоваться идеальному очертанию лица, как пухлые формы вновь вернулись к девушке. Точнее, они никуда и не уходили - судя по всему, отек после хирургического вмешательства, который наблюдается у большинства пациентов, не сошел с лица звезды. В Instagram Stories Пынзарь опубликовала ролик, где рассказала, как борется с «отечностью» щёк народными методами.

По словам экс-участницы телестройки, от отёков её спасет волшебный чай из кукурузных рыльцев. Вероятно, у Даши возникли проблемы после операции, ведь отёчность от пластики начинает сходить уже на 2 неделю. Очевидно, несоблюдение наставлений доктора в момент реабилитации уже вышло Пынзарь боком. И всё бы ничего, вот только таким поведением Даша рискует не только свети эффект от операции на ноль, но всерьёз навредить своему здоровью.