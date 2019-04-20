Траур по браку – Очередной конфликт Бородиной и Омарова может окончательно разрушить семью

Курбан избегает своего дома и общения с Ксенией, опозорив жену на свадьбе ее друзей.

Вчера Курбан Омаров возмутил поклонников и гостей свадьбы своей бестактностью – муж Ксении Бородиной заявился в своем излюбленном спортивном образе, не удосужившись переодеть затасканные спортивные штаны и кроссовки ради шикарной церемонии в элитном ресторане. Такой наряд мужчины удивляет, ведь его супруга Ксения всегда соответствует «лакшери-персоне» - следит за модными тенденциями, скупает дорогие вещи и не любит «выгуливать» платья дважды. К подобному поведению она приучает и свою семью – хотя бы на пафосных тусовках. Однако вчера она очевидно «наплевала» на вид своего мужа, причиной чему могла стать крупная ссора.

Создается впечатление, что Омаров после спортивных соревнований сына, не заезжая домой и не переодевшись, сразу отправился на торжество назло стильной благоверной. Видимо, ему не хотелось пересекаться с женой, ведь зная суровый характер Ксении, именно она могла вновь спровоцировать конфликт. Популярность вынуждает супругов придерживаться созданного образа и изображать счастливую семью даже в период серьезного разлада, что могло вынудить Зину отправиться на пафосный вечер к друзьям жены.

Мужчина часто делится домашними Историями в своем микроблоге, и похоже, вчерашний день супруги провели раздельно, хотя выходные семья ведущей по традиции проводит всей семьей. Не исключено, что идиллию супругов разрушил очередной конфликт, который, судя по взаимоотношению Бородиной и Омарова может окончательно разрушить семью. Ксения также была на свадьбе в черном платье и впервые воспользовалась черным фильтром в микроблоге, видимо, намекая на траур по браку.

Именно из-за ссоры Бородина весь вечер могла избегать супруга, ведь не делилась по традиции совместными фото и больше времени проводила с коллегами. Пробыв на торжестве не всю ночь, а лишь пару часов, супруги разъехались в разные места - Курбан отправился в клуб смотреть футбол, а Ксения поехал домой одна, что также может свидетельствовать о возможном разрыве.