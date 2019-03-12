«Скромность и ум, точно не в маму!»: Хейтеры «гадают», в кого пошла дочь Тимати

Сегодня, 00:40 \\ Шоу-бизнес

Пользователи сети восхищаются бабушкой – Симоной, которая заменила Алисе безынициативную мать.

В 2014 году модель Алёна Шишкова подарила Тимати дочь Алису. Но в 2015 году, так и не дойдя до ЗАГСа пара рассталась. Тимати продолжил концертную деятельность, а Шишкова вернулась в модельный бизнес. Девочка осталась с бабушкой, т.е. мамой Тимати – Симоной. Стоит отдать должное, женщина полностью посвятила себя единственной внучке. Завела свой блок в Instagram, где выставляет фото и видео из жизни маленькой Алисы.

Пользователи сети не перестают восхищаться бабушкой, которая заменила Алисе вечно занятых родителей. Благодаря бабушке девочка всесторонне развивается: поёт, танцует, ходит на плавание и изучает английский язык. Подписчики заметили, скромность Алисы и начали рассуждать о том, в кого она пошла. «Надо же, при публичных родителях и с рождения под прицелом камеры, Алиса растёт скромной, воспитанной девочкой. Удивительно», «Какая она у Вас холосенькая. Скромняжка маленькая, интересно, в кого она пошла? Симона, а Тимати каким был в детстве?», - комментировали подписчики. Но нашлись и те, которые остро прокомментировали ситуацию. «Скромность и ум, точно не в маму!», - написала подписчица.

В принципе, у неё есть основания, так высказываться. Достаточно посмотреть видео: «блиц вопрос Алёны Шишковой». На котором, девушка откровенно «включает блондинку».

Можно, предположить, что Алёна сильно разволновалась, поэтому её речь оказалась несвязной. Но, даже в повседневной жизни, Алёне сложно сформулировать мысль. Это подтверждается многочисленными интервью и stories в Instagram. Но, несмотря на очевидные вещи, мы не имеем права осуждать другого человека. Алиса взяла у мамы ангельскую внешность и это прекрасно.

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Автор - Ангелина Гордон
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