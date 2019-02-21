Пользователей поразила фигура актрисы Валентины Рубцовой в жизни

Сегодня, 11:10 \\ Шоу-бизнес

Валентина Рубцова вынуждена набирать для съемки в сериале «Саша Таня» лишние килограммы.

С 2013 года Валентина Рубцова играет роль Тани в сериале «Саша Таня», в сериале актриса показывает семейную жизнь обычной женщины. Она очень дружелюбна и ревнива. Таня не может похвастать перед зрителями идеальными формами, Саша весь сериал подшучивает над неидеальным телом супруги и поедает взглядом встречных красоток. Обычный внешний вид Тани — это растянутая водолазка, подчёркивающая недостатки женщины и отсутствие вкуса в одежде. В сериале заметен лишний вес девушки, жировые складки в области живота сразу бросаются в глаза.

Пользователи заметили, что Валентина Рубцова кардинально отличается от девушки в сериале. Многие пользователи поражены фигурой актрисы в жизни. Как она так быстро приходит в форму? Как оказалось, Рубцова в жизни приверженец спорта: она бегает по утрам, занимается йогой, стрейчингом. Татьяна демонстрирует, как она ловко ходит на руках, что сможет не каждая молодая девушка.

«Какая у вас красивая фигура, а в сериале вы кажитесь с лишними килограммами», «Очень красивая фигура», «В сериале Саша Таня вы выглядите по-другому», — пишут фанаты Валентине.

Татьяне, как истинной актрисе приходится набирать лишний вес ради роли в сериале, а после завершения съёмочного процесса заново возвращаться в форму. Она, как пластилин в руках режиссёра может преобразиться до неузнаваемости.

«Восхищаюсь вами, как актрисой», — пишут пользователи на странице Рубцовой.

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Автор - Светлана Гончарова
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