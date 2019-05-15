Объединились против Дудя? Собчак и Ивлеева готовят совместное шоу

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Пользователи сети уверены, что Ксения Собчак «спалила» в Instagram свою следующую гостью — Настю Ивлееву.

Собчак выложила в Instagram фотографию с табличкой встречающего из аэропорта, где написано имя Анастасии Ивлеевой. Ксения сопроводила фото подписью: «Встречают с почестями!»

Пользователи сети предположили, что таким образом ведущая намекнула о следующей гостье своего шоу. Если это правда, открывается вопрос — к чему такая таинственность вокруг нового выпуска? Ведь можно было написать в духе «ко мне едет Ивлеева!», что вызвало бы куда больший общественный резонанс.

Возможно, такая конспиративность вызвана тем, что Настя является прямым конкурентом Ксении, причём более успешным — на канал Ивлеевой подписано 2,7 млн человек, тогда как на канал Собчак — только 700 тыс. Из-за этого звёзды могли банально не договориться, на чьём канале выйдет новое шоу.

С другой стороны, объединение этих артисток может преследовать более глубокую цель, нежели «хайпануть» на сочетании своих имён. Вполне вероятно, блогерши решили окончательно задавить своего главного оппонента — Юрия Дудя.

На сегодняшний день канал Дудя ещё лидирует по количеству подписчиков среди шоу того же формата, но Настя и Ксения уже наступают Юре на пятки. Если бы эти две звезды сделали не просто один совместный выпуск, а общий канал, оно бы разом затмило Дудя.

Возможно, в скором времени мы действительно увидим новое шоу с интервью, которое будут вести уже две абсолютно разных ведущих. Дудь, который из выпуска в выпуск приглашает всё более скучных гостей, не сможет с ним конкурировать и быстро уйдёт на задворки YouTube.

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Автор - Ефим Симокайтис
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