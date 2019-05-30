В прозрачном платье соблазняла Ивана. Наташа Королева побывала на шоу «Вечерний Ургант»

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Певица показала свои идеальные формы ведущему, а Иван не смог скрыть восхищения от внешности 46-летней звезды.

Известная заслуженная артистка России Наташа Королева побывала на шоу «Вечерний Ургант». Ее ведущий был поражен и не скрывал, что ему очень сильно симпатизирует Наташа. Певица дала огромный повод для ее обсуждения. Очень неподходящее и в то же время откровенное платье для съемок привело в восторг не только Урганта, но и зрителей «Первого канала». В свои 46 лет Королева надела полупрозрачное коктейльное мини-платье, которое показало все прелести фигуры. В процессе интервью Наташа почувствовала себя неловко, но так и не смогла принять правильную позу.

А хитрый ведущий Иван Ургант стал проводить конкурсы, в которых буквально демонстрировал всю фигуру Королевой. А в свете софитов и ламп у Наташи практически не осталось тайн от своих поклонников – нижнее белье явно просвечивалось. И все это было по задумке ведущего. А когда Наташе Королевой предложили найти на обрезанных фотографиях грудь ее мужа, известного актера Сергей Глушко – она встала в полный рост.

По задумке, она должна была отыскать своего мужа, но вместо этого в прозрачном платье соблазняла Ивана. А ведущий отвечал взаимностью и буквально «стрелял» глазками. Стоит отметить, в преддверии своего 46-го дня рождения Наташа выглядела великолепно. Подтянутая фигура, макияж, красивая прическа и какие-то особенно счастливые глаза. Многие зрители даже заподозрили, что Ваня дал повод для ревности Тарзану, а хитрая Наташа-зажигалочка просто ему подыграла. Так сказать, чтобы муж не расслаблялся.

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