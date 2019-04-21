Полный рот кариеса от «успешной» женщины! Бородина опозорилась у себя в Instagram

Сегодня, 09:00 \\ Шоу-бизнес

Ксения добавила неудачное stories на свою страничку в Instagram.

Несколько дней назад, Ксения добавляла к себе в stories, на котором была видна полость рта телеведущей. Хейтеры ликуют, ведь мягко говоря, они увидели, что у Ксении укропчик застрял в зубах.Так сказать, телеведущая опозорилась в своем Instagram, когда открыла рот. После чего, ее высмеяли в Instagram канале admin_anshlaka, сразу же сделали скриншот и добавили пост, в котором видна чернота коренных зубов.

«Виниры с Алиэкспресса стерлись чуток», «Просто сделала себе зону улыбки с расчетом на то, что пасть так открывать не будет», - смеются хейтеры. На фото мы можем увидеть полный рот кариеса от «успешной» женщины. Многие обозреватели считают, что Ксения потратила все свои сбережения на машину и на зубы для Курбана, у него ведь подписчики не замечали, каких-то серьезных проблем с зубами.

Меньшинство инсайдеров предполагают, что Ксения может бояться идти к стоматологу, или же у нее просто не хватает времени. Но все же телеведущая такого калибра, которая ведет не только шоу «Дом-2», но и передачу «Перезагрузка» в котором она выступает в роли модного эксперта - должна за собой следить. Модный эксперт с «гнилым» ртом, выглядит очень странно и не подобающе. К тому же Бородину совместно с Ольгой Орловой признали самой модной телеведущей 2019 года. Воот именно по этой причине нужно статусу «модной» соответствовать и не вводить своих подписчиков в ступор. Когда ты публичный человек, конечно нужно следить за собой, но не стоит забывать, что все мы люди и у каждого есть свои недостатки.

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Автор - Ария Нойманн
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