Виктория Комиссарова болезненно исхудала из-за расставания с мошенником
Фанаты участницы «Дом-2» связали болезненное исхудание девушки с токсичным отношением к ней бывшего парня Рустама, занимавшегося мошенничеством.
На своей странице в Instagram Вика призналась, что не так давно весила 39 килограмм. Девушка объяснила это эмоциональным стрессом, в «котором жила 3 месяца»:
Фанаты моментально догадались, чем было вызвано нестабильное состояние — пару недель назад мир узнал о бывшем возлюбленном Комиссаровой, благодаря шоу Андрея Малахова. Виктория рассказала, что познакомилась на Бали с молодым человеком, который представился Оскаром.
Уже позже участнице «Дом-2» рассказали о чёрных пятнах в биографии «Оскара»: его на самом деле зовут Рустам, он занимается мошенничеством и даже сидел в СИЗО. Когда девушка попыталась поговорить с ним об этом, Рустам набросился на Вику с кулаками.
Ей было трудно вернуться в Россию, ведь бойфренд забрал у Комиссаровой деньги, телефон и паспорт. С большим трудом Вике всё же удалось от неадекватного молодого человека домой.
Мошенник преследовал её и здесь, что привело к ещё большему эмоциональному напряжению.
Будем надеяться, Комиссарова справится с эмоциональным стрессом и поправит здоровье, а преследующий её молодой человек получит по заслугам.