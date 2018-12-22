Виктория Комиссарова болезненно исхудала из-за расставания с мошенником

Фанаты участницы «Дом-2» связали болезненное исхудание девушки с токсичным отношением к ней бывшего парня Рустама, занимавшегося мошенничеством.

На своей странице в Instagram Вика призналась, что не так давно весила 39 килограмм. Девушка объяснила это эмоциональным стрессом, в «котором жила 3 месяца»:

«Похудела я не специально! Я же не дура так портить своё здоровье».

Фанаты моментально догадались, чем было вызвано нестабильное состояние — пару недель назад мир узнал о бывшем возлюбленном Комиссаровой, благодаря шоу Андрея Малахова. Виктория рассказала, что познакомилась на Бали с молодым человеком, который представился Оскаром.

Уже позже участнице «Дом-2» рассказали о чёрных пятнах в биографии «Оскара»: его на самом деле зовут Рустам, он занимается мошенничеством и даже сидел в СИЗО. Когда девушка попыталась поговорить с ним об этом, Рустам набросился на Вику с кулаками.

Ей было трудно вернуться в Россию, ведь бойфренд забрал у Комиссаровой деньги, телефон и паспорт. С большим трудом Вике всё же удалось от неадекватного молодого человека домой.

Мошенник преследовал её и здесь, что привело к ещё большему эмоциональному напряжению.

«Я начала переживать за свою жизнь, ведь поступают угрозы. Говорили, что мне сломают ноги, поэтому я не выхожу из дома одна», — поделилась Вика на шоу «Прямой эфир».

Будем надеяться, Комиссарова справится с эмоциональным стрессом и поправит здоровье, а преследующий её молодой человек получит по заслугам.