Силой держит. Рудковскую уличили в жестоком обращении с сыном

Сегодня, 06:00 \\ Шоу-бизнес

Продюсер схватила ребенка за руку. Пользователи, считают, что мальчик боится мать.

В День защиты детей известный продюсер Яна Рудковская поделилась публикацией в своем Instagram-аккаунте, в которой поздравила всех с первым днем лета. На фотографии Яна позировала под кустом рододендрона вместе с Гном Гномычем. У пользователей новый снимок Яны вызвал бурю критики в ее сторону. На фотографии Рудковская улыбается, держа ребенка за руку. А вот на лице ребенка совсем не видно радости.

Продюсера уличили в жестоком обращении с ребенком.

«Схватила мертвой хваткой», «Руку так сдавила, наверняка больно», «Силой держит», – негодуют поклонники. Также фолловеры отметили, что сын смотрит на Рудковскую с ненавистью, страхом и совсем не желает фотографироваться. По их мнению, Яна использует Гном Гномыча для коммерческих целей, отбирая у него детство, в котором нуждается каждый ребенок.

Не так давно Рудковская рассказывала о методах своего воспитания, сказав, что за фотосессии ее младший сын ждет награду, и это абсолютно нормально. Яна поделилась мнением, что дети должны знать цену деньгам и уметь их зарабатывать.

Еще тогда это вызвало море возмущений у пользователей. Сейчас поклонники припомнили эти слова продюсеру: «Если, Вы, Яна, платите своему ребенку за фотосессии, попросите, чтобы он сделал лицо подовольнее». Сама Рудковская не комментирует высказывания в ее адрес, а просто блокирует злопыхателей.

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Автор - Анастасия Соколова
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