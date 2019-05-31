Любит Наташу, как Кузьмина. Тарзан неоднозначно поздравил Королёву с днем рождения

Стриптизёр признался в одинаковых чувствах к певцам.

«Спасибо, что ты есть!», - написал Тарзан Владимиру. 31 мая Наталья Королёва и Владимир Кузьмин отмечали дни рождения. Тарзан, поскупился на поздравления в сети для своей супруги, но от души поздравил Владимира Кузьмина.

«Ко дню рождения моей любимой посвящается. В день рождения Владимира Кузьмина (очень круто - два мною любимых человека и артиста родились в один день...Володя! С Днем Рождения! Всех благ и спасибо, что ты есть! Звучит его песня. А вообще вчера был самый фееричный концерт моей супруги, который я видел и слышал! Спасибо Всем, кто был там и СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!», - написал Тарзан.

По мнению подписчиков, Тарзан неоднозначно поздравил Королёву с днем рождения. На удивление хейтеров, Глушко нисколько не разделил любовь к жене и престарелому певцу.

«Правильно, чего напрягаться. Все поздравления в кучу, всех любит всех уважает, молодец Серёга», «Сергей, вы большой молодец исполнение на высшем уровне! Только чего, как-то сухо Наташу в сети поздравили? Кузьмину и то больше внимания уделили», комментировали подписчики.

Со стороны выглядит так, словно Тарзан любит Наташу, как Кузьмина. В принципе, ничего удивительного с годами страсть охладевает и остается уважение ко второй половинке. В конце концов, Глушко, не романтичный подросток, чтобы на публику заявлять о своих чувствах. Что касается подарка на день рождения, то он тоже наверняка «не кричащий». В прошлом году, своей любимой жене Тарзан подарил скульптуру слона. Чем на этот раз Сергей удивил жену, пока осталось в секрете. Но семье российского шоу-бизнеса ни к чему эти романтические формальности в виде признаний в любви и «няшных» подарков. Прожили 15 лет вместе и то хорошо.