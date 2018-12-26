Пластика за гранью! Анну Семенович путают с молодыми красотками

Желание певицы выйти замуж подтолкнуло к серьёзным пластическим мерам.

В сети появились публикации, на которых видно, как Анна Семенович изменилась до неузнаваемости. Многие пользователи не узнают новую Анну и видят в ней что-то между моделью Викторией Лопыревой и Анной Хилькевич. Возможно, певице так хочется простого женского счастья, что она решила брать пример с молодых блондинок, удачно вышедших замуж. Вика красивая девушка, которая смогла увести любимого мужчину из семьи. Анна могла вдохновиться внешностью девушки и решила на крайние меры.

Семенович заметно постройнела на лицо, уже не наблюдаются пухлые щёчки девушки, видимо, она убрала брыли и подняла скулы. Никакой индивидуальности от Анны не осталось, в новом облике певицы наблюдается выраженная непропорциональность внешнего вида. Новое худенькое личико со впалыми щеками нелепо смотрится на фоне пышных форм Анны. Неизвестно, почему девушки в последнее время не понимают меры и прибегают к пластике за гранью, изменяя красивое от природы лицо в искусственное и неестественное.

«Вообще лицо другое стало, сама на себя не похожа», «Я вообще сначала подумала, что это Хилькевич», «Замуж бедную Анечку никто не берет, никто её не хочет», «Это Лопырева?», - путают пользователи Семенович с молодыми красотками в группе «ВКонтакте» - «В мире шоубиза». Многие уверены, что проблема Анны вовсе не во внешности, а в нежелании брать на себя ответственность, плюс к тому высокие запросы к мужчинам. Как правило, у успешных женщин в её возрасте завышенная планка, для мужчин они становятся чем-то недосягаемым и нереальным. Возможно, Семенович в надежде спастись от одиночества решила, что проблема не в её «тараканах», а во внешней несовершенности.