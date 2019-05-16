«Малышева постаралась» или как Станислав Садальский лишился работы на «Первом канале»?

Сегодня, 03:30 \\ Шоу-бизнес

Профессор медицинских наук и просто успешная бизнесвумен Елена Малышева «помогла» актеру больше не появиться в рамках ток-шоу «Таблетка».

Старший сын Елены Малышевой - Юрий, врач по профессии работает креативным продюсером программы «Жить здорово!». Сама Елена получила звание профессора медицинских наук в институте своего мужа - Московского государственного медико-стоматологического университета. А сейчас, в очередной раз главный врач страны подтвердила свой «вялый» профессионализм на всю страну. Все дело в том, что в далеком 2016 году, известный актер театра и кино Станислав Садальский вел программу «Таблетка» на «Первом канале». Но, по истечению небольшого срока программу решили закрыть по непонятным причинам. Как признается сам актер: «Малышева постаралась».

Оказывается, рейтинг программы «Жить здорово!» стал неумолимо падать из-за некомпетентности доктора наук, которая предлагала детей кормить продуктами с пальмовым маслом и употреблять в пищу ГМО-продукты. А в этот раз самого Садальского разозлил тот факт, что Малышева отвергает такую науку, как гомеопатию, но рассказывает о точке G у женщин. Многие помнят скандал на шоу, когда прямо в эфире путем введения транквилизаторов погибла лабораторная мышь. Малышева и ее команда пытались ее просто усыпить, но переборщили с дозой.

А в 2018 году по результатам проверки клиники Елены Малышевой в Москве были выявлены серьезные нарушения в деятельности медучреждения. Согласно решению суда, организация выплатила штраф в размере 100 тыс. рублей. Сам актер Стас Садальский считает Елену Малышеву непрофессиональным врачом и мошенницей, которая на чувствах людей зарабатывает деньги. Именно благодаря ее напору и стараниям он лишился работы на «Первом канале».

Многие зрители вспоминают, что его программа была куда более интересной и не ставила под сомнение медицину, как науку. Эфиры выходили под чутким руководством Минздрава и не вызывали общественного резонанса и скандалов. Конечно, этого нельзя сказать о программе Елены Малышевой.

Сейчас в ней выступает «поющая матка», «братья-яички» и врачи-балерины. Программа о здоровье превратилась в цирк со звездами и пропагандирует неправильную культуру жизни для населения.

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Автор - Александра Шведская
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