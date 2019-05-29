Второго ребёнка для Гарри? Меган Маркл может планировать ещё одну беременность

Собственница-герцогиня, похоже, родит еще одного ребенка, чтобы супруг хоть немного почувствовал себя отцом.

Первенец Меган Маркл и принца Гарри появился несколько недель назад, а пара уже души не чает в своем ребенка. Мальчика называли Арчи Харрисон, но до сих пор не показали общественности. Недавно в Сети появилась информация, что у герцогини проснулся сильный материнский инстинкт: она никого не подпускает к сыну, даже собственную мать, которая изредка приезжает из США навестить дочь. Именно по этой причине уволилась няня, которая просто не выдержала постоянного контроля Меган. Скорее всего, принц Гарри также не может проводить достаточно времени со своим ребенком. Совпадение или нет, но британские букмекеры практически уверены, что в следующем году в паре появится еще один малыш.

Меган Маркл может планировать ещё одну беременность, ведь сразу привязалась к Арчи и не представляет без него жизни. Если она ограничивает и Гарри от общения с сыном, то, похоже, ей придется стать матерью еще раз. Второго ребёнка для Гарри? Судя по новостям, в королевской семье многое изменилось с рождением мальчика, ведь даже принц Уильям стал жаловаться, что принц Гарри совсем перестал с ним общаться.