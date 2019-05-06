Опять за старое? Дана Борисова снова «созрела» для похода к наркологу

Сегодня, 20:30 \\ Шоу-бизнес

Былая зависимость тяжело проходит, поэтому неудивительно, что звезда часто «консультируется» с врачом.

Примером успешной знаменитости «Первого канала», которая смогла побороть ужасную наркотическую зависимость, стала известная телеведущая Дана Борисова. Хотя, насколько звезда успешно вылечилась, настолько же она может быстро вернуться к тому состоянию, откуда начинала, ведь даже избавиться от алкогольной зависимости не так просто, не говоря уже о наркотической.

После обсуждений крупного скандала между Даной и её дочерью, которая, как сообщалось в СМИ, бросила мать и ушла жить подальше от навязчивой звезды, пожалуй, становится понятно, что все склоки прошли не без последствий. Сегодня Борисова публикует Instagram Stories, где пишет, что она снова «созрела» для похода к наркологу.

«Еду к самому лучшему доктору на свете…созрела», – шокирует Дана такими откровенными заявлениями.

Этим чудо-доктором оказался Марат Агинян, врач нарколог и психиатр, который, вероятно, продолжает «консультировать» или лечить Дану. Пока говорить рано, могла ли Дана взяться за «старое», или нет, однако исключать вероятность повторной клиники от наркотиков, особенно после пережитого конфликта с дочерью, попросту нельзя.

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Автор - Наир Мухметов
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