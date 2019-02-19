Помог сломать жизнь? Дана Борисова винит в своей зависимости экс-мужа

«И нарисовался еще вот этот вот муж, который сам любил вещество», - с возмущением отметила телеведущая.

Недавно Дана Борисова стала участницей программы «Он и она», где рассказала о том, как познакомилась с бизнесменом Андреем Тищенко, который впоследствии стал ее мужем. Оказывается, телеведущую и женатого мужчину сблизило увлечение запрещенными веществами и алкоголем. «Ну что можно ожидать? Два зависимых человека нашли друг друга», - призналась Борисова. Дана добавила, что она вышла за Андрея, как говорится, по пьяни, будучи под воздействием запрещенных веществ.

Складывается впечатление, что ведущая раскрыла подробности отношений с бывшим супругом не просто так. Вероятно, знаменитость дала понять, что она окончательно перестала себя контролировать именно тогда, когда связалась с Тищенко. Все это наводит на мысль, что Борисова буквально винит экс-мужа в своей алкогольной и наркотической зависимости.

Неужели ведущая намекнула, что именно бывший супруг помог ей сломать жизнь? Ведь, получается, Андрей не только не остановил жену, но и поощрял, так как, судя по словам Даны, сам был любителем запрещенных веществ. Как раз тогда, когда Борисова еще была в отношениях с Тищенко, общественность начала подозревать Дану в зависимости. Благодаря Андрею Малахову, который обманным путем отправил ведущую в реабилитационный центр, Борисова смогла вернуться к нормальной жизни.