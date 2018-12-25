Мечта альфонса. Алена Водонаева рассказала, что всегда платила за своих мужчин

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая мечтает встретить «настоящего» заботливого спутника жизни.

Одна из самых известных экс-участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева активно ведет свой микроблог и делится с подписчиками своими фотографиями, видео, а также редкими кадрами с сыном. Так, совсем недавно Алена поделилась умилительной историей, которая произошла 8 марта. 9-летний сын ведущей пригласил ее в хороший ресторан, заверив, что сам оплатит счет. Взял все накопленные деньги и повел. Алену очень растрогало поведение сына. А несколько дней назад Водонаева сделала сыну дорогостоящий подарок - катану, о которой Богдан мечтал долгое время. Сын оказался очень рад сюрпризу, но захотел еще и красивую подставку для нее. Тогда Алене пришлось объяснить, что покупка еще и подставки обойдется недешево, а она экономит деньги на поездку в США. В ответ на это Богдан достал свой кошелек и отдал матери все сэкономленные средства сказав, что если она сейчас нуждается в деньгах, то может взять его и смело тратить.

Водонаеву настолько тронуло поведение сына, что она рассказала, что всегда платила за своих мужчин. «Я отвыкла от такого. Его отец например не совсем такой. Мне так-то по большому счету, в принципе некого похвалить за глобальные мужские поступки. Чтобы вот так решал вопросы, финансовые в том числе… Я реально устала зарабатывать, решать, платить за всё самой и рулить. Хочется расслабиться и чтобы с мужчиной было так, как с Богданом Алексеевичем», - призналась подписчикам «мечта альфонса».

Алена поделилась с интернет-пользователями, что гордится воспитанием сына. Она уверена, что в будущем его девушки не смогут упрекнуть его в скупости. А также отметила, что пережив трудный бракораводный процесс, сама надеется встретить такого же надежного мужчину.

Поделиться новостью:
Автор - Маргарита Фрет
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Здоровое питание за спец. диету. Как Малышева «разводит» народ России методом подмены

Обычные продукты с «этикеткой» Елены продаются ей за «бешенные» деньги.

А Вера не нужна? Алдонин отберет у дочери Началовой недвижимость матери

На это указывает ряд фактов. Внезапный интерес Евгения к дочери, переезд Веры к отцу, а...

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...

Ворует образ? Или почему Сябитова рискует вылететь с «Первого» с «подачки» Гузеевой

Вычурная похабщина, демонстрируемая Розой, может стать последней точкой в ее карьере на...

«Изнасиловали и бросили»: Барановская предстала перед фанатами в непотребном виде

Об этом можно судить, опираясь на ряд фактов. Неопрятный макияж и прическа, безвкусный...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ