Мечта альфонса. Алена Водонаева рассказала, что всегда платила за своих мужчин

Телеведущая мечтает встретить «настоящего» заботливого спутника жизни.

Одна из самых известных экс-участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева активно ведет свой микроблог и делится с подписчиками своими фотографиями, видео, а также редкими кадрами с сыном. Так, совсем недавно Алена поделилась умилительной историей, которая произошла 8 марта. 9-летний сын ведущей пригласил ее в хороший ресторан, заверив, что сам оплатит счет. Взял все накопленные деньги и повел. Алену очень растрогало поведение сына. А несколько дней назад Водонаева сделала сыну дорогостоящий подарок - катану, о которой Богдан мечтал долгое время. Сын оказался очень рад сюрпризу, но захотел еще и красивую подставку для нее. Тогда Алене пришлось объяснить, что покупка еще и подставки обойдется недешево, а она экономит деньги на поездку в США. В ответ на это Богдан достал свой кошелек и отдал матери все сэкономленные средства сказав, что если она сейчас нуждается в деньгах, то может взять его и смело тратить.

Водонаеву настолько тронуло поведение сына, что она рассказала, что всегда платила за своих мужчин. «Я отвыкла от такого. Его отец например не совсем такой. Мне так-то по большому счету, в принципе некого похвалить за глобальные мужские поступки. Чтобы вот так решал вопросы, финансовые в том числе… Я реально устала зарабатывать, решать, платить за всё самой и рулить. Хочется расслабиться и чтобы с мужчиной было так, как с Богданом Алексеевичем», - призналась подписчикам «мечта альфонса».

Алена поделилась с интернет-пользователями, что гордится воспитанием сына. Она уверена, что в будущем его девушки не смогут упрекнуть его в скупости. А также отметила, что пережив трудный бракораводный процесс, сама надеется встретить такого же надежного мужчину.