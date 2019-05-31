Спивается из-за одиночества? Неухоженный образ Барановской подтверждает слухи о её алкоголизме

Бремя матери-одиночки будто тянет бывшую жену Аршавина на дно светской жизни.

Ведущая «Мужское / Женское» после расставания с мужем ищет утешение в стакане? Однозначный ответ на этот вопрос дают в соцсетях поклонники программы после появления Юлии Барановской на красной дорожке фестиваля «Жара». Неопрятный внешний вид известной телеведущей вкупе с кривым макияжем, отсутствующим взглядом и глупой ухмылкой дали повод новым слухам о пристрастии звезды к алкоголю.

Подобные домыслы возникли не на пустом месте: не так давно Юлия сама разместила в Интернете видеозапись, где с алкогольным коктейлем в руках отдыхает в баре. Ведущая с трудом связно произносит слова своим отнюдь не медийным сиплым голосом, которым она обычно отпускает реплики в эфире ток-шоу. Медики уже дали свои комментарии, что ни одна из патологий здоровья не может привести к такой неуместной в эфире «хрипотце», в отличие от нездорового образа жизни. А колонки светской хроники в таблоидах стали полниться комментариями о склонности Барановской к горячительным напиткам.

Стоит отметить, далеко не все позволяют себе язвительные комментарии в отношении телеведущей, которая предстаёт с телеэкранов эталоном материнской заботливости и праведности. Многие сочувственно замечают, что во всём виновато отсутствие любимого мужчины рядом. Тем не менее, после недавних слухов о возобновлении отношений Барановской и Аршавина, остаётся открытым вопрос: примет ли вновь известный футболист бывшую возлюбленную с неоднозначной репутацией?