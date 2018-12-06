«И наша Тиля уже бегает» – Лобода вспомнила о чудесном материнстве в день защиты детей

Сегодня, 15:02 \\ Шоу-бизнес

После «грязного» любовного признания Линдеманна, Светлана могла задумать о втором ребёнке от немецкого папы.

В день защиты детей Светлана Лобода решила поделиться прекрасной фотографией своего «интересного» положения перед рождением младшей дочери Тильды. Фотография ещё беременно Светланы, конечно, очень порадовала подписчиков, однако не убавила вопросов об отношениях Светланы и солиста группы Rammstein Линдеманна. Как говорят, двух исполнителей связывают любовные отношения, которые, однако, очень бережно оберегает Светлана от чужих глаз.

Как стало понятно после сегодняшней публикации в Сети, Лобода вспомнила о чудесном времени материнства. Добавив к «беременной» публикации комментарий: «Неумолимо быстро проходит время...и наша Тиля уже бегает», – Лобода, естественно, задумалась о возможности родить третьего ребёнка. Конечно, у Линдеманна и Лободы это будет уже второй общий ребёнок за несколько лет, ведь старшая дочь звезды, Евангелина, от гражданского супруга певицы Андрея Царя.

Если вспомнить вчерашнюю публикацию Лободы и новый клип Линдеманна с группой на песню «Ausländer» (нем. «Иностранец»), то можно с уверенностью сказать, что эту песню немецкий рокер посвятил воей возлюбленной Светлане, которая, вероятно, и учила певца говорить на русском языке «я люблю тебя».

Видимо, после двух чудесных беременностей, Лобода может позволить себе третьего ребёнка, что, очевидно, поддерживает Линдеманн.

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Автор - Наир Мухметов
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