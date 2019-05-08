«Алименты заплатит?»- Фанаты обеспокоены за жизнь Пынзарь после возможного развода

Сегодня, 14:29 \\ Шоу-бизнес

Долгое отсутствие Сергея дома и неоднозначное поведение Даши спровоцировало догадки в Сети.

 Уже несколько месяцев в Сети активно обсуждают проблемные отношения в семье Пынзарей: за пристрастием к пластике Даша буквально отдалилась от семьи и детей, а Сергей, судя по соцсетям, только и интересуется работой. Паре даже начали предрекать развод, а, как известно, дыма без огня не бывает. К тому же, уже который месяц Пынзарь находится в России, в то время, как Даша и вовсе «скитается» с 2 детьми по турецким отелям. Не исключено, что на фоне семейных проблем супруг решил не просто разойтись, но и вовсе выставил жену за дверь.

 Иначе, по какой причине мать с двуямя детьми, имея своё жильё, вынуждена жить в гостиницах, причём за рекламный бартер. Фанаты всерьёз обеспокоены за жизнь Пынзарь после развода. «Алименты платить хоть будет?»,— интересуются в комментариях обеспокоенные подписчики. Как бы там не было, а Даша на руках с двумя маленькими детьми явно «не вытянет» долгое время на рекламном доходе.

Однако, спешим отметить, что это всего лишь версия, основанная на предположениях фанатов. Как на самом деле обстоят дела в личной жизни семейства Пынзарей пока не ясно, возможно, Сергей в России действительно по работе и уже в скором времени воссоединиться с семьёй.

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Автор - Лера Тихомирова
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