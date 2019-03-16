Виновата бывшая? Хвошнянский отказывается вести возлюбленную в ЗАГС

Сегодня, 13:49 \\ Шоу-бизнес

Уже 15 лет звезда сериалов живет в гражданском браке и не желает ставить штамп в паспорте.

Недавно вышел новый выпуск программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», гостем которого стал популярный и востребованный актер Борис Хвошнянский. Артист снялся во многих сериалах, таких как: «Улицы разбитых фонарей», «Суд небесный», «Амазонки», «Убойная сила». В студии передачи актер рассказал о своих женах, а также о том, почему до сих пор не повел гражданскую супругу в ЗАГС.

Борис Хвошнянский и актриса Юлия Шарикова живут в гражданском браке уже более 15 лет. Звездная семья воспитывает двух детей – сына Сеню и дочь Соню. Юлия занимается воспитанием детей, Борис же занят своей актерской карьерой. «Мне некогда. Нет необходимости», - именно так объяснил Хвошнянский отсутствие штампа в своем паспорте.

Однако, вполне вероятно, актер отказывается вести возлюбленную под венец из-за неудавшегося первого брака. Известно, что отношения с бывшей супругой по имени Ольга у Бориса не сложились. После рождения сына супруги начали отдаляться друг от друга, при этом Ольга уделяла все свое внимание ребенку, что еще больше задевало актера. Так длилось долго, пока Хвошнянский не встретил Юлию. Узнав о новой любви мужа, Ольга сама предложила Борису наконец-то расстаться.

Вполне вероятно, в нежелании артиста официально оформлять отношения с нынешней женой виновата его бывшая. Судя по всему, сейчас у актера прекрасные отношения с супругой, поэтому ему не хочется что-то менять. Не исключено, что женитьба ассоциируется у Хвошнянского с недопониманием, ссорами, как было в первом браке.

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Автор - Анна Журавлева
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