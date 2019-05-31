Мать виновата? Плаксина могла попасть в аварию не случайно - из-за вождения в нетрезвом виде

Сегодня, 12:10 \\ Шоу-бизнес

Возможный алкоголизм, привитый Успенской, мог сыграть злую шутку.

11 сентября 2018 года дочь популярной певицы Любовь Успенской Татьяна Плаксина упала с велосипеда в Коста-Рике, сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После чего последовало две сложные операции и долгое время реабилитации. Татьяна родилась и провела все детство в Америке, а потом с матерью переехала в Москву, но завершив образование, приняла решение переехать обратно в США и уже там строить карьеру. Успенская была против переезда дочери в другую страну, но Татьяна была настроена решительно, и постоянным местом жительства девушки стала Центральная Америка. Успенская же снимала ей жильё и оплачивала все расходы. Впоследствии, Успенская признала, что очень разбаловала свою дочь, но уже поздно что-либо менять.

Во многих своих интервью Любовь рассказывала, что у нее в семье не было тех теплых семейных чувств, которых ей так не хватало. Возможно, что ради налаживания доверительных отношений с дочерью Успенская была готова на все и использовала алкоголь. "Королеву шансона" уже много лет обвиняют в злоупотреблении спиртными напитками. Поэтому не исключено, что со временем пагубное пристрастие к алкоголю у Татьяны выбилось из-под контроля и Плаксина могла попасть в аварию не случайно, но из-за вождения в нетрезвом виде. В том случае, если Успенская действительно выпивала вместе с Плаксиной, то в страшном ДТП виновата мать, что не уследила за роковым увлечением дочери.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина на подобные предположения никак не реагируют и комментариев не дают.

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Автор - Маргарита Фрет
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