Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего решилась на заговор.

Недавно Дана Борисова отправилась в город Карачаевск, где живёт популярная женщина с экстрасенсорными способностями Нелли Беджиева. По словам ведущей, она её долго не могла найти. К провидице обращаются за помощью олигархи, политики и звёзды, ездит телевидение.

По статистике, многие наркозависимые в итоге всё-ровно срывались и возвращались на прежний «убийственный» путь. Не исключено, что Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме, потому что ей не помог даже наркодиспансер. Однако ведущая не сказала зачем ей помощь экстрасенса.

Ведущая показала в сети подробности своего посещения Нелли. Дана была в центре огненного круга, таким образом провидица вызывала духа огня. Данный ритуал подозрительно напоминает обряд очищения от зависимости.

Беджиева махала руками и делала глубокие вдохи, а огонь развели в отдалённом от людей месте, что свойственно для обряда очищения с помощью огня. Данная схожесть происходящего и мировая статистика в действительности даёт повод думать, что Борисова не может справится с зависимостью обычным лечением.

Известно, что Дана страдала от наркозависимости, в чём лично признавалась публике. В 2017 году Борисова отправилась в Тайланд в лечебно-оздоровительный комплекс Сабай. Ведущая провела там пол года. Реабилитацию, стоимостью в 300 000 рублей, частично оплачивал «Первый канал».