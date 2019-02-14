Наркодиспансер не помог? Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме

Сегодня, 08:41 \\ Шоу-бизнес

Ведущая, видимо, не смогла побороть тягу к наркотикам даже после лечения, из-за чего решилась на заговор.

Недавно Дана Борисова отправилась в город Карачаевск, где живёт популярная женщина с экстрасенсорными способностями Нелли Беджиева. По словам ведущей, она её долго не могла найти. К провидице обращаются за помощью олигархи, политики и звёзды, ездит телевидение.

По статистике, многие наркозависимые в итоге всё-ровно срывались и возвращались на прежний «убийственный» путь. Не исключено, что Дана Борисова обратилась за помощью к ведьме, потому что ей не помог даже наркодиспансер. Однако ведущая не сказала зачем ей помощь экстрасенса.

Ведущая показала в сети подробности своего посещения Нелли. Дана была в центре огненного круга, таким образом провидица вызывала духа огня. Данный ритуал подозрительно напоминает обряд очищения от зависимости.

Беджиева махала руками и делала глубокие вдохи, а огонь развели в отдалённом от людей месте, что свойственно для обряда очищения с помощью огня. Данная схожесть происходящего и мировая статистика в действительности даёт повод думать, что Борисова не может справится с зависимостью обычным лечением.

Известно, что Дана страдала от наркозависимости, в чём лично признавалась публике. В 2017 году Борисова отправилась в Тайланд в лечебно-оздоровительный комплекс Сабай. Ведущая провела там пол года. Реабилитацию, стоимостью в 300 000 рублей, частично оплачивал «Первый канал».

Поделиться новостью:
Автор - Дарина Ваулова
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Здоровое питание за спец. диету. Как Малышева «разводит» народ России методом подмены

Обычные продукты с «этикеткой» Елены продаются ей за «бешенные» деньги.

А Вера не нужна? Алдонин отберет у дочери Началовой недвижимость матери

На это указывает ряд фактов. Внезапный интерес Евгения к дочери, переезд Веры к отцу, а...

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...

Ворует образ? Или почему Сябитова рискует вылететь с «Первого» с «подачки» Гузеевой

Вычурная похабщина, демонстрируемая Розой, может стать последней точкой в ее карьере на...

«Изнасиловали и бросили»: Барановская предстала перед фанатами в непотребном виде

Об этом можно судить, опираясь на ряд фактов. Неопрятный макияж и прическа, безвкусный...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ