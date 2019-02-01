Помпушка или беременна – в Сети обсуждают фигуру Насти Каменских

Фото Насти Каменских в купальнике взбудоражило умы поклонников. Фигуру располневшей девушки обсуждают в Сети.

Настя Каменских проводит свой медовый месяц в Турции в компании супруга Потапа (настоящее имя – Алексей Потапенко), который является ее бывшим партнером по дуэту. О том, как проходит отдых, певица ежедневно отчитывается в Сети, публикуя в микроблоге новые фотографии.

На очередной фотографии Каменских предстала в слитном купальнике с леопардовым принтом. Она расположилась на носу яхты и придерживает волосы, развивающиеся от ветра.

Однако внимание пользователей Сети привлекла фигура Каменских. Многие отметили, что певица заметно прибавила в весе за последний месяц: «у Насти нет талии»; «Фигура как у тётки»; «помпушка»; «Буквально месяц назад она была стройнее...».

Другие поклонники Каменских задались логичным вопросом, увидев фигуру певицы: «А не беременна ли Настя ?))». Ведь именно с эти событием пользователи Сети связывают скорую свадьбу Потапа и Насти, а также тот факт, что они рассекретили свой роман. Но сама Каменских комментариев, касающихся своей фигуры, пока не давала, а домыслы о беременности резко опровергает.