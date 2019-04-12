Попрыщило? Бузова элитной косметикой испортила кожу на лице

Сегодня, 05:00 \\ Шоу-бизнес

Ольга регулярно в своих Сториз рассказывает о различной косметике, ежедневно накладывает маски и использует крема. Однако такой уход мог испортить кожу Бузовой.

На одном из последних Сториз на лице Бузовой под бровью можно заметить странное воспаление, похожее на прыщ. Его, судя по яркому макияжу певицы, она не смогла замазать даже дорогой (элитной) декоративной косметикой. Можно предположить, что Бузова «перебрала» в уходе за лицом испортила себе кожу и на лице появились воспаления.

Однако, кроме косметики, на внешний вид Бузовой влияет также стресс и ненормированный рабочий график. Вероятно, все эти факторы, плюс перебор с уходовой косметикой, могли стать причиной ухудшения состояния кожи. Следовательно, Бузову «попрыщило» из-за слишком пристального ухода? Однако, скорее всего, сама певица будем предпринимать крайние меры, чтобы привести в порядок кожу на лице.

Поделиться новостью:
Автор - Полина Малинина
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Не Галкиным единым. Дети Пугачёвой рассказали о «самой лучшей в мире маме»

Примадонна доказала, что Лиза с Гарри ее тоже любят.

«Бывших» жен не бывает? Николаев намекнул Королёвой на воссоединение

 Неоднозначное поздравление композитора спровоцировало догадки в Сети.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально...

Ворует образ? Или почему Сябитова рискует вылететь с «Первого» с «подачки» Гузеевой

Вычурная похабщина, демонстрируемая Розой, может стать последней точкой в ее карьере на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ