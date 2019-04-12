Попрыщило? Бузова элитной косметикой испортила кожу на лице

Ольга регулярно в своих Сториз рассказывает о различной косметике, ежедневно накладывает маски и использует крема. Однако такой уход мог испортить кожу Бузовой.

На одном из последних Сториз на лице Бузовой под бровью можно заметить странное воспаление, похожее на прыщ. Его, судя по яркому макияжу певицы, она не смогла замазать даже дорогой (элитной) декоративной косметикой. Можно предположить, что Бузова «перебрала» в уходе за лицом испортила себе кожу и на лице появились воспаления.

Однако, кроме косметики, на внешний вид Бузовой влияет также стресс и ненормированный рабочий график. Вероятно, все эти факторы, плюс перебор с уходовой косметикой, могли стать причиной ухудшения состояния кожи. Следовательно, Бузову «попрыщило» из-за слишком пристального ухода? Однако, скорее всего, сама певица будем предпринимать крайние меры, чтобы привести в порядок кожу на лице.