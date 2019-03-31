А Вера не нужна? Алдонин отберет у дочери Началовой недвижимость матери

Сегодня, 04:00 \\ Шоу-бизнес

На это указывает ряд фактов. Внезапный интерес Евгения к дочери, переезд Веры к отцу, а также то, что девочка является главной наследницей состояния матери.

В первые недели после смерти Юлии Началовой знаменитый футболист категорически отказывался забирать их общую дочь – Веру в свою новую семью. Большинство фолловеров певицы были просто уверены в том, что Верочка после смерти матери останется жить с Евгением, однако сам Алдонин был иного мнения по этому поводу.

Он сообщал о том, что девочка просто не уживется с его нынешней супругой – Ольгой и двухлетним сыном. Евгений решил, что девочка может ревновать отца к новой семье.

Знаменитый футболист никогда не проявлял особого внимания к собственной дочери. Ее воспитанием полностью занималась Юлия, а после ее смерти забота о Вере перешла на хрупкие плечи родителей Началовой.

Но, что же могло произойти за столь короткий период времени, раз уж Алдонин кардинально изменил свое мнение и буквально в один момент перевез дочь к своей новой семье?

Можно предположить, что все это мужчина делает не ради дочери, а ради недвижимости певицы. Ведь Вера является первой наследницей в очереди на злосчастную квартиру, а бабушка и дедушка девочки говорили о том, что откажутся от своей части наследства в пользу Верочки.

Получается, что Алдонин отберет у дочери Началовой недвижимость матери, а Вера ему вовсе не нужна? Если Евгений станет опекуном девочки, то он, по законным основаниям сможет распоряжаться наследством Верочки до тех пор, пока она не достигнет совершеннолетия.

На эту мысль наталкивает еще и тот факт, что мужчина чуть ли не умолял Фролова «Поступить по-мужски» и не претендовать на квартиру.

Получается, эта злосчастная квартира приносит семье Началовой очень много проблем и недоброжелателей, учитывая тот факт, с каким трудом она достается девочке.

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Автор - Елизавета Маврина
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