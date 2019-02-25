А сам — Джон Сноу! Малахов сравнил жену с Дейнерис из «Игры престолов»

Сегодня, 22:31 \\ Шоу-бизнес

Ведущий подарил странный портрет, где вместо драконов изображены персонажи советских мультфильмов.

Сегодня Наталья Шкулева, супруга Малахова, отмечает свой юбилей. В связи с праздником телеведущий решил выделиться и преподнести любимой необычный подарок, который продемонстрировал на своей официальной странице в  Instagram. Презентом оказалась необычная картина: «Ко дню рождению Наташи молодой художник сделал сюрпризик! Наташа, я надеюсь: ты не Дейнерис из «Игры престолов».

На холсте изображены Джон Сноу и Дейнерис , с лицами Андрея и Натальи. Действительно, между ними и сказочными героями можно заметить внешнее сходство: Малахов имеет тёмные кудрявые волосы, а его жена — яркая блондинка. Интересная деталь: на коленях у девушки сидят персонажи советских мультфильмов: Винни-Пух, Пятачок и Заяц из «Ну, погоди!». Выходит, что Малахов сравнил жену с Дейнерис, а сам — Джон Сноу! 

Но вот судя по финалу сериала, такое сравнение нельзя назвать счастливым прогнозом для пары: ведь в конце фильма мужчина  убивает представительницу рода Таргариенов. Можно надеяться, что такое нелепое совпадение — просто случайность, и она не приведёт к проблемам в паре, которая вместе уже не один десяток лет.

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Автор - Балог Анна
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