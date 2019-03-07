Не Галкиным единым. Дети Пугачёвой рассказали о «самой лучшей в мире маме»

Сегодня, 17:59 \\ Шоу-бизнес

Примадонна доказала, что Лиза с Гарри ее тоже любят.

О семье Галкина и Пугачёвой говорят разное. С одной стороны, их дети могут себе ни в чём не отказывать, а с другой, на первый взгляд кажется, что они обделены вниманием родителей. То, что Галкин в них души не чает – это факт. Но из-за постоянной занятости он не может проводить с наследниками достаточно времени. А вот о роли матери в жизни Лизы и Гарри было известно не много: ранее предполагалось, что она в силу возраста и состояния здоровья уже не может дать малышам полноценной материнской заботы.

Тем более, она предпочитает не освещать свою личную жизнь в социальных сетях, а на публичных мероприятиях бывает редко. Всё изменила видеозапись, которая появилась на официальной странице звезды в Instagram. Сама Алла Борисовна подписала пост «Это Русское приволье, это Родина моя».

В ролике запечатлено, как Примадонна отдыхает вместе с детьми на природе, недалеко от их особняка в посёлке Грязь. Но самое интересное, что дети, благодаря своей непосредственности, рассказали о реальном положении дел в семье: «Ты самая лучшая в мире мама». Оказывается, наследники звезды живут не Галкиным единым, а также счастливы проводить время с матерью.

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Автор - Балог Анна
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